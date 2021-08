Nous examinons Dead Space aujourd’hui dans un livestream

EA motif a annoncé qu’il accueillera un tout nouveau Espace mort livestream de développement plus tard dans la journée (31 août) qui nous donnera un aperçu du redémarrage prévu de l’horreur.

Dans un tweet provenant du compte du jeu Dead Space, nous avons appris que le développeur avait l’intention de présenter un “aperçu très précoce du développement” du remake, ce qui nous donnera un peu plus d’informations sur le projet – le premier temps que nous Je verrai le jeu depuis qu’il a été annoncé lors d’EA Play Live 2021.

Le livestream aura lieu le 31 août via la chaîne EA Motive Twitch à 10h PT / 13h HE / 18h BST.

Reste à savoir exactement ce que le studio montrera lors de ce stream. Bien que nous n’ayons pas encore vu de gameplay, le libellé de la déclaration de Motive suggère que nous n’en verrons pas aujourd’hui – il y aura probablement une révélation dédiée pour cela plus tard.

Au cas où vous auriez manqué l’annonce initiale, le remake de Dead Space est développé exclusivement pour les consoles et les PC de nouvelle génération, et promet des visuels, de l’audio et des commandes mis à jour et modernes, tous alimentés par le moteur Frostbite.

Dans le jeu, vous incarnez Isaac, un ingénieur en mission pour réparer un navire appelé l’USG Ishimura. Les choses dégénèrent rapidement pour l’ingénieur, car il se rend compte qu’une présence extraterrestre hostile et parasite a infiltré le navire. Dans un effort pour sauver son amant, Nicole, Isaac s’enfonce plus profondément dans le navire.

EA Motive a déclaré que même s’il y aura beaucoup de similitudes avec l’original Dead Space, le remake “supprimera” les idées datées de l’original. Le directeur artistique Mike Yazijian a noté que la “principale source d’inspiration est la vision originale de Dead Space”. Le jeu est dirigé par le directeur d’Assassin’s Creed Valhalla et comprend un certain nombre de développeurs vétérans d’Ubisoft dans des rôles de leadership.

Le jeu est actuellement sans date de sortie, même s’il semble que ce soit encore loin. Étant donné que le studio dit que ce livestream nous donnera un « aperçu très précoce » du titre, nous ne pensons pas non plus que les annonces de date de sortie soient imminentes. Un rapport récent a cependant suggéré que le remake de Dead Space tournerait pour une sortie fin 2022.