Nous examinons le gameplay de la campagne Halo Infinite aujourd’hui

Grâce à une série de bêtas fermées pour Halo Infinite, nous avons certainement déjà vu et joué une bonne partie du multijoueur du jeu. Mais depuis son apparition très moquée il y a plus d’un an, nous n’avons pas encore eu un aperçu mis à jour de la campagne du jeu.

Cela change aujourd’hui, car Microsoft et le développeur 343 Industries sont enfin prêts à nous montrer plus de la campagne du jeu. Le développeur organise un livestream spécial aujourd’hui à 6h PT, 9h HE, 14h Royaume-Uni.

343 n’a pas dit combien de temps la vitrine allait durer, ni vraiment taquiner quelque chose de spécifique auquel nous devrions nous attendre (autre que le chef combattra les bannis). L’émission sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube Xbox – que nous avons intégrée ci-dessous.

Alors que la campagne Halo Infinite sera lancée aux côtés du multijoueur gratuit du jeu, elle ne prendra pas en charge la coopération au lancement. La fonctionnalité devrait plutôt arriver environ six mois plus tard.

Halo Infinite sortira le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S.

