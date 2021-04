« Nous ferons le couloir vers le Real »

06/04/2021 à 19:44 CEST

L’entraîneur Marcelino García Toral a souligné que l’Athletic Club « est un gentleman club » et, « le cas échéant », jouera mercredi la salle d’honneur de la Real Sociedad, pour le titre de Coupe que l’équipe de Saint-Sébastien a remporté samedi dernier après sa défaite en finale. à l’équipe rojiblanco.

« Nous avons enseigné une leçon sur la façon dont une équipe doit subir la défaite, avec beaucoup de douleur, et nous avons eu un respect absolu. Vous devez toujours agir avec les autres comme vous voulez que les autres agissent avec vous », a déclaré l’entraîneur de l’Athletic, lors de la conférence de presse précédant le match de championnat à la Reale Arena.

L’asturien n’a pas voulu entrer pour évaluer les célébrations de l’équipe ‘txuri urdin’ car «chacun célèbre ses succès comme il l’entend» et estime qu’il ne faut pas entrer pour évaluer «s’il est respectueux ou non».

« Ce qui nous intéresse, c’est la façon dont nous affrontons la défaite et à partir de maintenant, rien de plus », a ajouté Marcelino après avoir admis qu ‘ »ils ont été des jours très durs » dans le vestiaire rojiblanco qu’ils n’oublieront pas longtemps « , comme il ne croit pas qu’ils doivent oublier «ce qui s’est passé» à la fin de La Cartuja.

«J’ai le sentiment que c’était un très mauvais match. Mal joué par le Real, mal joué par l’Athletic et mal dirigé par l’arbitre, inapproprié pour une finale de Coupe. L’équipe qui a profité de l’erreur d’un adversaire a gagné, mais il est également vrai que notre proposition offensive était médiocre. Pour gagner une finale, il faut jouer mieux que nous », a-t-il analysé.

Marcelino estime que les 13 mois d’attente pour disputer ce match ont généré un « fardeau mental et moral » sur les deux équipes, ce qui explique, à son avis, que « Pour la première fois de l’histoire, et cela ne se reproduira plus, une équipe remporte une finale sans tirer au but. »

Marcelino a assumé sa « frustration à l’époque » due à la façon dont ils ont perdu le match, mais il a insisté pour « l’accepter, sans hot packs » pour « apporter des solutions » et espère que cette « défaite très dure » deviendra « un point de départ pour reprendre le chemin « vers ses » condamnations « footballistiques.