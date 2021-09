14/09/2021 à 11h54 CEST

Simone Inzaghi, technicien de la Inter de Milan, a assuré ce mardi que son équipe prendra “un soin particulier” ce mercredi avec le Brésilien Vinícius Junior, Fin de Real Madrid, lors de la réunion du Giuseppe Meazza correspondant à la premier jour de la Ligue des Champions.

“Vinícius vit un grand moment, mais si on le regarde seulement, on oubliera Benzema, Hazard ou Rodrygo. Mais, sans aucun doute, nous ferons particulièrement attention à Vinícius », a affirmé Inzaghi lors de la conférence de presse précédant le rendez-vous à San Siro.

Vinícius arrive en pleine forme, après avoir marqué quatre buts lors des quatre premiers matches de championnat, dont un dimanche dernier contre lui. vigo celtique. Inzaghi a reconnu qu’il était préoccupé par l’expérience européenne du Real Madrid et aussi le long et fructueux parcours du technicien Carlo Ancelotti, pour laquelle vous appréciez sincèrement : “Je suis préoccupé par l’organisation que Madrid a. On a aussi vu une belle équipe avec Zidane, qui a gagné en Espagne et en Europe. Carlo donne toujours un bon jeu offensif à son équipe et en même temps donne beaucoup d’organisation. Nous devons concéder le moins possible », a-t-il déclaré. “Ancelotti est l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du football. C’est un grand entraîneur et c’est un plaisir de parler de football avec lui. Il sait donner beaucoup d’organisation à son équipe”, a insisté le frère de ‘Pippo’.

Malgré le fait que l’Inter n’ait pas été protagoniste de la Ligue des champions depuis onze ans, Inzaghi a exprimé sa confiance en ses joueurs, qui ont une “très belle opportunité d’écrire une très bonne page” de leur histoire. “L’expérience est très importante dans ces jeux. On sait que le groupe n’est pas facile, car, en plus de Madrid, il y a d’autres équipes (Shakhtar Donetsk et Sherif Tiraspol) qui vont tout donner pour nous mettre en difficulté », a déclaré Inzaghi.

“Sur le plan personnel, entre la Ligue Europa et la Ligue des champions, je pense que j’ai déjà atteint 50 matchs, il est donc normal qu’Ancelotti ait plus d’expérience que moi. Ce que je peux dire, c’est que nous essayons de préparer le match de la meilleure façon possible, de jouer de manière agressive. Ce sera formidable de jouer devant nos fans, dans un stade comme celui-ci”, a-t-il ajouté.

Concernant les conditions physiques du défenseur Alexandre Bastoni, qui a raté le dernier match de championnat en raison d’une blessure, Inzaghi a déclaré qu’il fera quelques répétitions lors des prochaines séances d’entraînement avant de prendre la décision finale sur sa présence dans le onze qui affrontera Madrid. “Je vais voir comment il va. Il veut jouer. Hier, il s’est entraîné à un rythme bas, aujourd’hui il devra forcer davantage et nous verrons quelles réponses le garçon donnera”, a déclaré l’actuel entraîneur de l’Inter.

Vinicius : “Je savais que ça allait arriver”

Vinícius est, avec la permission de Benzema, l’homme de la mode au Real Madrid. Son début de saison confirme tout ce qu’il avait pressenti au cours de sa carrière au Real Madrid. Le Brésilien n’a jamais été nerveux dans les pires moments, comme il l’assure dans une interview à AS : « Je ne suis pas devenu inquiet ou obsédé malgré les statistiques. Dans la carrière Flamengo j’ai marqué beaucoup de buts et Je savais que ça allait arriver “, a assuré le joueur.

De plus, il a reconnu qu’il réalisait un rêve : “Je voulais juste réussir à Madrid, pour mon président et pour les fans qui m’ont toujours soutenu sans conditions. Ma famille et moi voulons passer de nombreuses années à Madrid et je ne veux pas avoir une autre expérience. Il y a des joueurs ici qui sont là depuis de nombreuses saisons et qui ont beaucoup gagné. Je veux être comme eux.”