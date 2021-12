« Nous ferons un deuxième tour bien mieux que le premier »

19/12/2021 à 12h35 CET

Le gardien d’Elche Edgar Badía était convaincu que l’équipe d’Elche effectuera un deuxième tour de la compétition de championnat bien mieux que le premier malgré les récentes défaites.

Le gardien catalan a déclaré, sur les chaînes officielles du club, qu’Elche faisait « des pas en avant & rdquor; malgré les récentes défaites contre Valence (2-1) et Barcelone (3-2), lors de deux matchs où son équipe n’a pas pu marquer pour des « détails ».

« Il nous reste un match du premier tour et nous allons nous battre au maximum car c’est très important et chez nous & rdquor;, a ajouté Badía en référence au match contre Grenade, qui se jouera le 2 janvier.

« L’équipe donnera des arguments au second tour pour croire et atteindre le but & rdquor ;, a ajouté le joueur barcelonais, qui a admis que dans le vestiaire il y a une certaine » déception & rdquor; car les résultats ne finissent pas d’arriver malgré le fait que les « sensations & rdquor; ils sont positifs.

Enfin, le gardien de but a demandé aux supporters d’Elche d’accompagner l’équipe au deuxième tour, en particulier lors des matchs de Martínez Valero, car il a indiqué qu’ils auraient besoin de leur soutien pour atteindre l’objectif de permanence. .