Nous infiltrons divers groupes Telegram de faux avis sur Amazon : produit gratuit par avis 5 étoiles | La technologie

S’il y a quelque chose dans lequel le géant Amazon se démarque, c’est dans son excellent système de retours des utilisateurs une fois qu’ils ont acheté et essayé le produit. Cependant, il faut être prudent car beaucoup de votes pour certains types de produits sont faux, ce sont des votes achetés. Nous nous sommes infiltrés et nous vous expliquons comment fonctionne cette dernière méthode de fausses opinions organisée à travers les groupes Telegram.

Ce n’est ni la première ni la deuxième fois que l’on voit à quel point Amazon est éclaboussé par ce type de polémique et c’est un problème que l’entreprise essaie d’étouffer dans l’œuf, Comme on l’a vu avec le retrait des produits des marques qui ont constaté qu’elles proposaient ce type de pratique avec leurs produits jusqu’à ce qu’elles aient un volume d’avis positifs.

Il y a des années, nous avons vu des entreprises, via des pages Facebook, offrir une petite somme d’argent pour laisser des avis positifs. Des sites comme TestZon ou Vipon qui nous proposent différents produits en échange de leur essai, le tout par mail avec, la plupart du temps, des responsables marketing chinois comme interlocuteurs.

D’autres fois, il y a une carte à l’intérieur du paquet qui nous propose d’essayer des produits si nous nous inscrivons via un code QR et il y a toujours l’option traditionnelle des e-mails une fois le produit acheté nous invitant à laisser un avis positif. Cependant, la dernière tendance est les groupes Telegram.

En effectuant une recherche rapide dans Telegram, nous avons trouvé deux groupes dans lesquels les produits et leurs conditions sont annoncés. Il est similaire à notre chaîne d’offres Telegram. Cependant, au lieu d’un prix ou d’un code promotionnel, il est signalé qu’une fois l’avis publié, le montant payé pour le produit sera remboursé en totalité ou moins une petite commission pour le vendeur.

Vous pouvez rejoindre les groupes sans exigences extraordinaires : être un utilisateur Amazon Prime avec un profil pour voter (avoir dépensé 50 euros au cours des 12 derniers mois), qui a déjà un vote publié sur un produit et un compte PayPal valide qui sera dans Le celui qui, une fois l’avis publié et vérifié, promet de vous rembourser ce que vous avez payé.

Évidemment, c’est un problème et Amazon le sait et s’efforce de fermer toutes ces sources d’opinions payantes. Un système d’évaluation des produits perd sa fonction lorsque les opinions ne sont pas sincères. En fait, si vous allez acheter quelque chose sur Amazon, regardez-vous les avis ? Eh bien, méfiez-vous que tout ce qui semble n’est peut-être pas de l’or.

Le premier groupe que nous allons faire le test est Testeur de produits Amazon (t.me/amazonproducttester_esp). Ce groupe avoisine les 9 000 utilisateurs, on peut donc se faire une idée du volume de « faux avis » qui peuvent être apportés aux produits qu’ils publient. Ce média est un canal fermé dans lequel ils sont les seuls à pouvoir publier des articles :

La méthodologie de ce groupe est très bien travaillée puisque tout est programmé avec un bot Telegram. C’est-à-dire que vous n’avez pas d’interaction avec d’autres utilisateurs ou administrateurs, mais une fois que vous avez choisi le produit que vous souhaitez tester, un bot vous guide à travers les options pour quitter votre canal d’opinion Amazon et vous donne les instructions pour acheter le produit.

Une fois que vous l’avez acheté, il vous demande le numéro de commande et une capture d’écran de celui-ci. Le produit avec lequel nous avons fait les tests était un casque de patinage que nous voulions acheter et qui figurait dans la liste des produits proposés sur cette chaîne Telegram. Date de réception dudit casque, le 21 avril.

Après avoir inséré les données de la commande et la capture d’écran, vous pouvez laisser des notions de base pour écrire la critique dans les opinions d’Amazon. Oui, ces instructions sont vagues, en anglais ou en italien, mais il est clair que ce sont des mesures pour que les alarmes d’Amazon ne se déclenchent pas.

Exigences: que l’examen soit effectué entre 7 et 10 jours après sa réception et cet avis il doit avoir 5 étoiles (le maximum), minimum entre trois et quatre paragraphes et avec une photo si commandé sur le produit en question. Il existe des produits qui commentent la saisie d’une vidéo.

Après avoir envoyé l’avis à Amazon, il leur faut quelques jours pour le valider et le publier. Il est vrai que dans ce cas nous testions et respections les règles qui nous avaient été proposées dans ce groupe Telegram. Cependant, je dois dire que je pensais certainement que le casque était bien trop cher et bien fini, comme je l’ai commenté dans la critique.

Après cela, je suis retourné au Bot, j’ai cliqué sur Insérer un avis et mis le lien (15 mai). Et d’ici une à deux semaines ouvrés je devrais recevoir le paiement par PayPal de ce qu’il m’a coûté lors de l’achat du produit (19,99 euros, dans ce cas)

Ai-je été payé dans ce cas ? En effet, j’ai reçu un paiement PayPal depuis un compte en Chine de plus d’argent que les 20,10 cotisés au lieu des 19,99 euros que j’ai payé lors de l’achat. La différence réside bien sûr dans le calcul des frais PayPal.

Et bien sûr, J’ai retourné cette transaction puisque je voulais seulement vérifier le fonctionnement de ce type de réseaux d’avis, pas en profiter, encore moins verser de faux avis sur n’importe quel produit. Concernant la critique sur Amazon, elle est également supprimée après tout ce processus.

Comme Amazon commente les avis sur sa plate-forme, ils doivent fournir des notes authentiques et supprimeront les avis des types suivants :

Une opinion émise par une personne qui a un intérêt financier direct ou indirect dans le produit. Une opinion émise par quelqu’un qui est censé avoir une relation personnelle avec le propriétaire, l’auteur ou l’artiste du produit. Une opinion du fabricant du produit, se faisant passer pour un acheteur impartial. Plusieurs critiques négatives du même produit d’un client. Un avis en échange d’une récompense monétaire. Un avis sur un jeu en échange de crédits bonus sur celui-ci. Avis négatif d’un vendeur sur le produit d’un concurrent. Un artiste publie une critique positive sur l’album d’un collègue en échange d’une critique positive de sa part.

Cependant, bien sûr, avec ce type de réseau d’avis, il est difficile pour l’entreprise de détecter tous ceux qui peuvent sembler être des avis achetés. Oui, acheté, puisqu’une compensation monétaire est offerte en échange d’un avis 5 étoiles convenu.

Amazon met tout en œuvre pour éradiquer ce type de comportement et, en fait, il a même opposé son veto à plusieurs entreprises qui ont fait ces pratiques.

En bref, soyez prudent avec les critiques de produits sur Amazon. Toutes les opinions ne doivent pas être honnêtes. En fait, la plupart des gens ne passent généralement pas de temps à écrire si quelque chose fonctionne bien, à prendre des photos ou des vidéos, mais au contraire à se plaindre si quelque chose n’est pas comme promis dans le texte du produit.

De plus, nous n’avons enregistré ici que le fonctionnement d’une chaîne, mais si vous effectuez une recherche rapide sur Telegram, vous pourrez trouver plus de chaînes, telles que ESPANA AMAZON FREE (t.me/espana_reviews) avec environ 15 000 utilisateurs.

Avec un peu de bon sens vous pouvez filtrer ces types d’avis qui sentent faux/payés et vous faire une idée juste de ce que vous allez acquérir sans être contaminé par ce type d’avis.