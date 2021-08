Nous informons les investisseurs mondiaux sur les énormes opportunités de marché en Inde : Sumant Sinha, président et directeur général, ReNew Power

in

Sumant Sinha, président et directeur général, ReNew Power

ReNew Power est récemment devenue la première société indienne d’énergie renouvelable à être cotée en bourse aux États-Unis par le biais d’une société d’acquisition spécialisée. Les 610 millions de dollars en espèces qu’il a reçus de l’introduction en bourse seront ajoutés à son solde de trésorerie existant. La société avait précédemment déclaré aux analystes qu’elle visait à posséder plus de 18 GW d’actifs d’énergie renouvelable d’ici l’exercice 25 et à augmenter ses revenus annuels à plus de 1 950 millions de dollars par rapport au niveau actuel de 699 millions de dollars. Sumant Sinha, président et directeur général de ReNew Power, explique à Anupam Chatterjee comment la société envisage de tirer parti de la cotation publique. Extraits édités.

Comment la liste change-t-elle la façon dont les fonds seront désormais accessibles ?

Les 610 millions de dollars en espèces levés lors de l’introduction en bourse seront injectés dans les capitaux propres de la société. Étant donné que la cotation a commencé avec une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars, cela nous aidera peut-être à lever des capitaux facilement et nous espérons également réduire les coûts de financement à long terme. Les obligations vertes seront maintenues pour le financement de la dette. Jusqu’à présent, la société a levé via des investisseurs mondiaux de renom, des obligations vertes, des financements de projets nationaux et des financements d’institutions de crédit étrangères.

Pour atteindre l’objectif d’avoir plus de 18 GW d’ici FY25, quelle capacité de greenfield ReNew envisage-t-il de construire ? Combien peut-on ajouter par l’acquisition de projets opérationnels ?

Nous sommes ouverts aux pensées et aux idées. Nous n’avons pas encore établi de plan concret sur la composition du portefeuille d’actifs de production d’ici la fin de l’EX25. Nous possédons actuellement environ 10 GW d’actifs, dont les 5,7 GW qui sont actuellement opérationnels. La capacité restante nécessaire pour l’objectif de plus de 18 GW pour l’exercice 25 sera un équilibre entre croissance organique et inorganique, mais nous n’avons pas encore déterminé dans quel ratio ce serait. Nous avons récemment acquis un projet hydroélectrique de 99 MW dans l’Uttarakhand, qui peut servir de capacité de stockage dans une faible mesure.

Les fonds de la liste seront-ils utilisés pour renforcer la capacité d’intégration en amont de la prochaine usine de fabrication pour inclure le polysilicium et les plaquettes ?

À partir de maintenant, nous allons de l’avant avec le plan initial de mise en place de l’usine de fabrication de modules et de cellules de 2 GW. À l’avenir, nous évaluerons si nous intégrerons en amont pour fabriquer du polysilicium et des plaquettes.

Avec le gouvernement flottant le projet de règles d’accès ouvert aux énergies renouvelables, est-il possible que l’entreprise concentre davantage son attention sur ce segment de consommation ?

ReNew compte environ 450 MW de projets avec environ 150 grandes entreprises clientes. Le segment commercial et industriel deviendra certainement une catégorie de consommateurs plus large à l’avenir. Nous mettrons également progressivement l’accent sur ce segment au fur et à mesure que le marché reprendra.

Évaluerez-vous également l’entrée dans de futurs domaines de croissance tels que l’hydrogène vert qui correspondent à votre profil commercial actuel ?

Le gouvernement a de grands projets pour l’hydrogène vert et nous suivons les développements. Nous examinons les possibilités et nous prendrons un appel là-dessus au moment opportun.

Étant la première entreprise indienne d’énergie renouvelable à être cotée au Nasdaq, quel genre de réactions obtenez-vous de la communauté mondiale des investisseurs ?

Les investisseurs ici ne sont pas très conscients de l’état actuel du secteur des énergies renouvelables en Inde. Nous les informons de l’énorme opportunité de marché en Inde et de la manière dont les politiques gouvernementales soutiennent la promotion des énergies renouvelables dans le pays.

