« Nous irons à Majorque pour gagner, nous donnerons à cent pour cent »

01/07/2022 à 16h30 CET

Le milieu de terrain de l’Espanyol Keidi Bare a expliqué que lors du prochain match de la Copa del Rey, en huitièmes de finale contre Majorque, l’équipe bleu et blanc va « gagner » et a promis de se donner « à cent pour cent » pour continuer dans cette compétition.

Le footballeur a souligné que le match contre l’équipe des Baléares est un défi pour l’équipe. « Tous les croisements sont compliqués, mais nous voulons continuer dans cette ligne et voir ce qui se passe. Majorque a de bons footballeurs, c’est une bonne équipe », a-t-il déclaré dans des déclarations au club.

Bare a expliqué que l’Espanyol vient avec « confiance » à ce duel et a rappelé qu' »historiquement » le club a eu une prédilection pour le tournoi. En fait, l’entité catalane a quatre Coupes dans ses vitrines, celles remportées dans les années 1929, 1940, 2000 et 2006.

En revanche, le milieu de terrain était satisfait de la victoire contre Ponferradina lors du match précédent (1-1, 1-3 aux tirs au but). « C’était un match clé parce que nous voulions aller au tour suivant et nous y sommes parvenus. Le plus important est que nous nous soyons qualifiés et maintenant nous devons penser au prochain adversaire », a-t-il déclaré.

Enfin, Keidi Bare a analysé le match de Liga de lundi contre Elche, à 21h00 au stade RCDE : « Nous sommes très forts à domicile. Avec les supporters c’est comme si on était douze footballeurs sur le terrain et c’est quelque chose qui nous motive beaucoup« .