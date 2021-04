« Nous irons jusqu’au bout contre le racisme »

04/05/2021

Le président de Valence, Anil Murthy, a rappelé que le football doit être «un exemple». pour la société, il a assuré qu’avec l’insulte raciste présumée du joueur cadix Juan Cala à Mouctar Diakhaby et la gestion ultérieure de la situation, il a fait «un pas en arrière»; dans ce combat et a déclaré que l’entité Mestalla ira jusqu’au bout dans la défense de son footballeur.

Lors de la rencontre de ce dimanche entre Cadix et Valence, L’arrière central français de Valence a souligné que le joueur de l’équipe de Cadix l’avait qualifié de «noir de merde»;, ce qui a obligé l’équipe de Javi Gracia à se retirer du terrain, bien qu’il soit revenu plus tard sans Diakhaby. Cala a nié cette insulte. «Nous ne pouvons pas nous mettre en évidence avec quelque chose d’aussi grave que le racisme. Il est temps de changer et le Valencia CF ira jusqu’au bout pour soutenir son joueur et contre le racisme. Hier, nous avons pris du recul dans la lutte contre le racisme. Le football doit être un exemple pour la société. Non au racisme! », A-t-il souligné dans des déclarations aux médias du club.

Le leader a rappelé que les règlements «Cela a déjà changé dans d’autres ligues et maintenant il doit aussi le faire dans la compétition espagnole & rdquor;. «Que personne n’ait le moindre doute sur le fait que le Valencia CF ira jusqu’au bout pour défendre Diakhaby et se battre pour que ces malheureux événements ne se reproduisent plus. Ce matin, nous nous sommes entretenus avec LaLiga pour les exhorter à aller également jusqu’au bout dans l’enquête sur ce qui s’est passé.. Cela ne peut pas s’arrêter là et ne peut se reproduire avec aucun joueur de n’importe quelle équipe & rdquor;, a-t-il prévenu.

Murthy a déclaré que ce qui s’est passé au Ramón de Carranza était «un acte flagrant de racisme». et cela ne peut pas être appelé «autrement». «Notre joueur a été victime d’une insulte raciste très grave de la part du joueur Juan Cala. Bien qu’il le nie, nous savons tous reconnaître un visage coupable et nous croyons totalement Mouctar & rdquor;, a-t-il souligné. « Ce type de comportement est intolérable dans le football et dans la société et du Valencia CF Nous condamnons tout type de racisme et nous soutenons pleinement notre joueur. Si l’exemple que nous donnons est que quand il n’y a pas de caméras, rien ne va, ce n’est pas le message que nous devons donner & rdquor;, a-t-il souligné.

Le président de Valence a déclaré que tout le monde à la télévision «pouvait voir que quelque chose de grave se produisait». car les joueurs quitteront le terrain. «Le visage coupable était également très évident à la télévision», a-t-il glissé. «Nous regrettons qu’après l’incident il n’y ait pas eu de réaction pour arrêter le match et que ce soient nos joueurs qui aient dû se lever pour quitter le terrain de jeu en bloc. Face à ce type de situation, il ne peut y avoir d’inaction », a-t-il regretté.

«Désormais, nous voulons voir une réaction pour changer ces protocoles, pour protéger les plus vulnérables. Parce que si on ne change pas ça, donnons un mauvais exemple à tout le monde. Nous sommes fiers de la réaction de l’équipe et nous ne comprenons toujours pas pourquoi, après avoir subi cette insulte raciste et vu comment l’arbitre a montré Diakhaby jaune, nous avons dû sortir jouer car le règlement ne protège pas la victime et l’équipe dans ce type. du cas & rdquor;, conclu.