Nous jetons de l’énergie gratuite dans les égouts, mais pas pour longtemps – .

L’énergie propre peut prendre de nombreuses formes. Nous y pensons le plus souvent comme des panneaux solaires engloutissant les radiations du soleil ou des éoliennes massives se tordant dans le ciel, mais si nous repensons un peu les choses, nous pouvons trouver tout un tas de façons intéressantes d’exploiter les formes d’énergie qui sont gaspillées. tous les jours. La ville de Denver est au milieu de l’un des essais les plus approfondis de collecte d’énergie verte non conventionnelle jamais réalisée, avec une nouvelle installation de 250 acres pour «l’art, l’éducation et l’agriculture», selon NPR. Ce qui rend les vastes zones intérieures du nouveau National Western Center si uniques, ce n’est pas ce qui sera à l’intérieur, mais ce qui se passera sous les pieds des visiteurs.

Les conduites d’égout qui transportent rapidement les eaux usées vers un centre de traitement joueront un rôle important dans le confort de tous ceux qui visitent le centre. Un système d’échange de chaleur en boucle fermée sera utilisé pour garder les bâtiments frais en été et chauds en hiver, et les eaux usées qui s’écouleraient de toute façon du site sont ce qui le rend possible.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le concept est d’une simplicité presque insultante et vous vous demandez pourquoi ce genre de chose n’a pas été fait à grande échelle dans toutes les zones urbaines de la planète: lorsque vous allumez votre douche, vous lavez les mains ou même tirez la chasse d’eau. , la température de l’eau que vous envoyez dans le drain est généralement une température différente de celle de l’air ambiant. Si c’est l’hiver, l’eau est certainement plus chaude que la température extérieure, et pendant les jours canins de l’été, l’eau est susceptible d’être plus fraîche.

Lorsque cette eau atteint le drain et sort de votre maison, école ou entreprise, elle pénètre dans les égouts. Avec toutes les autres eaux qui circulent dans ces tuyaux, c’est une énorme quantité d’énergie sous forme de chaleur qui est déjà payée mais qui est rapidement perdue. Un système d’égout qui pourrait utiliser les eaux usées pour chauffer les maisons par temps plus frais et refroidir les maisons par temps chaud pourrait non seulement économiser d’énormes sommes d’argent, mais également réduire le besoin d’une régulation supplémentaire de la température via des systèmes de climatisation ou de chauffage.

Le projet en cours à Denver ne sera pas terminé avant un certain temps, et il faudra peut-être encore plus de temps pour avoir une idée de l’efficacité du système de récupération d’énergie et de la manière dont il pourrait être amélioré dans d’autres applications. Cela dit, il semble que cela pourrait être une option incroyablement attrayante pour les urbanistes à l’avenir, car elle pourrait réduire l’empreinte carbone d’une ville entière tout en réduisant potentiellement les coûts énergétiques au fil du temps. Cela pourrait être énorme pour les villes qui souhaitent attirer de nouveaux résidents, avec l’avantage supplémentaire d’aider à sauver la planète.

Top Deal du jour Le coupon secret réduit le Fire TV Stick 4K à seulement 29,99 $ – le prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission