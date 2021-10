Nous jetons un coup d’œil à Danganronpa S: les cartes et l’histoire de l’Ultimate Summer Camp

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Décadence Danganronpa arrive sur Switch le 3 décembre et contiendra quatre énormes jeux dans un seul pack, tous disponibles séparément sur le Switch eShop, si vous préférez. Il comprendra les trois principaux jeux de la série d’aventures de roman visuel (Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition et Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition), ainsi qu’un tout nouveau jeu: Danganronpa S: Ultimate Camp d’été.

Ce dernier est une affaire de style jeu de société mettant en vedette des personnages de la série interagissant dans – vous l’aurez deviné – un camp d’été. Après avoir reçu un petit aperçu du développeur Spike Chunsoft via certains documents de presse, dans cette fonctionnalité, nous examinerons le prologue et la mécanique Hype Card de ce nouveau jeu.

Faites vos valises pour le camp de développement des talents

Images : Spike Chunsoft

Selon nos sources (qui ont créé le jeu, ils devraient donc le savoir), trois années d’études à la Hope’s Peak Academy se terminent par un gigantesque camp d’été de 50 jours connu sous le nom de « Talent Development Camp ». Komaru Naegi reçoit une invitation, mais découvre que ce ne sont pas seulement les étudiants ultimes qui profiteront du soleil et du talent au camp – des membres de la famille et des élèves du primaire seront également présents.

Compte tenu de la présence de jeunes enfants, il est réconfortant de savoir que, même si les relations entre les personnages seront présentes et correctes, les « événements horribles » de la variété que les fans de la série seront familiers ne seront pas une caractéristique de cet été camp — il semble que dans ce cas, heureusement, quelqu’un ait pensé aux enfants.

Nous disons « imprégnez-vous du soleil », mais en fait, tout le camp se déroule dans le Neo World Program, une réalité de type Matrix dans laquelle vous entrez en entrant dans une capsule. Le soleil sur l’île de Jabberwock est entièrement numérique, ce qui signifie probablement que vous n’avez pas besoin de vous enduire de crème solaire et de vous promener avec du sable collé à votre personne.

Monokubs, Monobeasts et Hope Shards

Les Monokubs robotiques de Danganronpa V3 figurent dans le jeu en tant qu' »aides » de camp, bien que le père des kubs, Monokuma, se charge de rendre le camp un peu moins relaxant et un peu plus mortel lorsqu’il remplit l’endroit avec Monobeasts mauraudeurs. Lancez une bataille pour échapper au camp et revenir dans le monde réel.

Heureusement, les Monokubs restent pour soutenir les campeurs et interagir avec eux tout en développant 10 personnages qui constituent apparemment l’épine dorsale de l’expérience de l’histoire alors qu’ils se battent pour collecter des fragments d’espoir et développer votre talent au fur et à mesure de votre progression.

Images : Spike Chunsoft

Cartes Personnage et Hype

L’école dispose d’un magasin avec trois machines MonoMono qui distribuent les deux cartes de personnage – qui, comme vous pouvez le prévoir, déverrouillent des personnages – mais aussi des cartes Hype, qui améliorent les capacités de votre personnage et augmentent sa capacité maximale.

Les cartes Hype sont utilisées dans tous les modes de jeu et entrent en vigueur au moment où elles sont tirées, avec neuf types de cartes pour chacun des 60 (!) personnages jouables. Chaque carte comportant des illustrations tirées de Danganronpa merch, apparemment, que vous pouvez consulter via l’écran de sélection de personnage.

Les machines MonoMono susmentionnées offrent également des bonus uniques de jeux de société qui, par exemple, augmenteront la taille de votre deck ou offriront des réductions dans les magasins.

Voici un aperçu de quelques cartes :

Images : A3 Co., Ltd, EIGHT ENTERTAINMENT Co., Ltd, Bandai Namco Amusement Inc., Spike Chunsoft

The School Tuck Shop Store, Monocoin et achats dans le monde réel

Évidemment, vous pouvez dépenser vos Monocoins durement gagnés dans le jeu au magasin de l’école et acheter des chances de gagner les cartes que vous voulez (pas de dupes non plus, ce qui est bien).

Cependant, vous pouvez également dépenser des pièces du monde réel si vous aimez ce genre de chose. Vous ne pouvez pas échanger de l’argent réel contre Monocoin, mais les joueurs qui manquent de temps ont la possibilité d’acheter directement la carte qu’ils recherchent après avoir utilisé un « DLC 1 carte » acheté via le Nintendo eShop.

Les prix de ces cartes DLC – qui suppriment complètement l’élément gacha aléatoire des achats de la machine à monnaie dans le jeu – coûtent 0,99 $ pour 1 carte, 1,99 $ pour 3 cartes et 2,99 $ pour 5 (il y a aussi une offre unique d’un 3- pack de cartes pour 0,99 $ aussi).

Image : Spike Chunsoft

C’est tout pour notre bref aperçu de quelques aspects de Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, bien que les fans de la série puissent également être intéressés de savoir qu’un événement diffusé en direct de 90 minutes est prévu pour la fin novembre: Le 10e anniversaire de Danganronpa : réunion de classe ultime.

Annoncé plus tôt cette année, il s’agit d’une célébration (légèrement retardée) du 10e anniversaire de la série qui aura lieu au pavillon japonais de Tokorozawa Sakura Town à Saitama. Il comprendra des performances musicales de morceaux de toute la série, ainsi que des apparitions programmées de certains des comédiens et directeurs musicaux japonais.

Il y aura deux représentations le samedi 27 novembre 2021 – une de jour, une de nuit (heure du Japon, évidemment). Tout sera en japonais, mais pour ceux d’entre vous qui ne pourront pas assister à l’une de ces représentations en personne, ne vous inquiétez pas – il existe une option VOD juste pour vous pour la performance de votre choix. Horaires et détails ci-dessous, et vous pouvez acheter des billets et vérifier les limitations techniques et les informations ici :

Date



Performances de jour 27 novembre (samedi) 2021 , OUVERT 14h15 / DÉPART 15h00 (JST)

[Archival replay]

28 nov. (dim.) 2021 , 12h00 (JST) – jusqu’au 5 déc. (dim.) 2021 , 23h59 (JST)

Spectacle de nuit 27 nov. (samedi) 2021 , OUVERT 17h45 / DÉPART 18h30 (JST)

[Archival replay]

28 nov. (dim.) 2021 , 12h00 (JST) – jusqu’au 5 déc. (dim.) 2021 , 23h59 (JST)



Hall PIA LIVE STREAM en vente 2 octobre (samedi) 2021 à 15h00 (JST) ~ 5 décembre (dimanche) 2021 à 21h00 (JST) Mode de paiement Carte de crédit uniquement

Les précommandes pour Danganronpa Decadence sont ouvertes dès maintenant. Les jeux seront tous lancés sur Switch le 3 décembre.

