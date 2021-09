“Nous jouions”, Jessica Chastain à propos de son moment sexuel avec Oscar Isaac

En interview au programme Aujourd’hui, Chastain a déclaré : “nous agissions, mais aussi Oscar et moi sommes amis, nous sommes allés à l’université ensemble, donc nous avons été amis pendant plus de la moitié de notre vie”, lorsque les chauffeurs l’ont interrogé sur le moment passionné qu’il a vécu avec sa co-star et qui a obsédé Internet.

Et puis il a ajouté qu’une partie de la sexytud du moment était dû au montage de la vidéo au ralenti. “Laissez-moi vous dire cependant, c’est une vidéo au ralenti, et tout le monde est super sexy au ralenti.” Il a ajouté qu’en le clip passe à vitesse normale, toute la scène a l’air moins sexuelle. “Je pense que c’était très amusant parce que quand vous le regardez à vitesse normale, je regarde droit devant et il me regarde et il va juste m’embrasser le coude, et en même temps, je vais fais-lui un câlin et il se retrouve dans mon aisselle. ” a-t-il poursuivi.

VENISE, ITALIE – 04 SEPTEMBRE : Jessica Chastain et Oscar Isaac assistent au tapis rouge du film “Scenes From a Marriage (Ep. 1 and 2)” lors du 78e Festival international du film de Venise le 04 septembre 2021 à Venise, Italie. (Photo par Elisabetta A. Villa / .) (.)