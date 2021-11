« Nous jouons généralement bien contre des équipes comme l’Espagne »

13/11/2021 à 20:19 CET

.

Viktor Lindelof, le défenseur anglais de Manchester United, a prévenu ce samedi lors d’une conférence de presse que son équipe, la Suède, « joue généralement bien contre des équipes comme l’Espagne », alors il prédit « un match très difficile » demain à La Cartuja, après quoi il espère se « qualifier ». directement pour la Coupe du monde ».

La Suède est contrainte de s’imposer en Espagne pour ne pas disputer les barrages en raison de sa défaite jeudi en Géorgie (2-0), après quoi, Lindelof a reconnu que les footballeurs scandinaves étaient « de mauvaise humeur mais la mentalité a déjà changé » et considère qu’ils sont « prêts à jouer un match décisif » dans lequel la « clé sera de garder son calme et de ne pas penser à la responsabilité » du mise.

« Penser au match précédent ne me donne jamais rien, j’essaie toujours de gagner, même si les sentiments avant ce type de match sont plus forts. Pour gagner, je pense qu’il faut se créer suffisamment d’opportunités et ne pas penser à l’obligation de marquer un but » , a commenté la centrale suédoise.

Lindelof, qui a reçu des messages de haine après la défaite en Géorgie, ignore les « menaces des réseaux sociaux », quelque chose qui « ne vaut pas la peine de dépenser de l’énergie » et qui ne « l’affecte pas du tout » car il est « habitué à lire des choses assez négatives ». «