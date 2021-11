nous, journalistes sportifs, disons « assez »

15/11/2021 à 06h30 CET

Manque de respect, humiliation, insultes et même menaces. C’est ce que nous, journalistes sportifs, subissons au quotidien dans un monde qui continue malheureusement d’être « masculin ». Ou, comme vous le définissez Gemma Herrero (RAC1), « une sorte de sanctuaire où les femmes ne sont pas les bienvenues ».

De plus ou moins grave, avec plus ou moins de fréquence, et que ce soit dans des commentaires publics ou par des messages privés, la majorité des journalistes sportifs subissent ce harcèlement. « Nous recevons tous des insultes, mais nous aurons toujours un point de plus à reprocher ; ils ne critiquent pas ce que nous disons, mais ils le font parce que nous sommes une femme », explique-t-elle. Laia Bonals (ARA).

Pour Marta Ramon (RAC1), « les réactions à nos publications sont très différentes de celles reçues par nos confrères », ce qui est évident dans le type de commentaires reçus : « Des insultes très graves, des commentaires négatifs sur mon physique, et des dégradations sur mon travail. Ils demandez-moi combien de fellations j’ai faites pour en arriver là où j’en suis. » Dans la même ligne il parle Anaïs Marti (La Vanguardia) : « Les plus courantes sont liées à l’apparence physique et au genre, et certaines à connotation sexuelle, comme ‘qu’ai-je fait avec mes patrons pour qu’ils me laissent publier' ».

« Je n’ai jamais reçu de commentaires aussi sérieux, mais j’ai reçu des évaluations sur mon physique, et ce n’est pas nécessaire », explique-t-il. Andréa Gines (Movistar). « C’est le sentiment de devoir constamment montrer que l’on vaut », dit-il. Hélène Condis (COPE), « comme si nous devions toujours réussir un examen » (Marta Ramon), « comme si nous devions être des super-femmes » (Laia Bonals). « Et derrière notre opinion, il y a un esprit ; pas un physicien ou un genre », raisonne-t-il. Carla Garcia (Barça TV).

Les journalistes sportifs disent « ça suffit »

| Maria tikas

Des menaces

« A part les insultes diverses et les classiques de m’envoyer en cuisine et de faire la vaisselle », dénonce-t-il Colombe de la rivière (TVE), « la chose la plus grave que j’ai vécue a été une menace de mort que j’ai dénoncée immédiatement à la Police nationale ; elle l’a fait avec une telle effronterie qu’elle l’a publiée ouvertement et ne l’a pas effacée ». Aussi Carme Barceló (Chiringuito) a reçu une grave menace : « Je ne l’ai pas rendu public à l’époque parce que l’inspecteur me l’a recommandé, mais j’ai beaucoup de respect pour les camarades qui le font. C’est juste le reflet de la société d’aujourd’hui. «

« Une fois, ils ont accroché une partie de mon article sur la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atlético », raconte-t-il. Gemma Herrero, « et le niveau d’agressivité et de violence verbale que j’ai reçu était très fort, je n’ai pas eu le temps d’effacer tous les commentaires. » « Ma personnalité a été usurpée récemment, je suppose pour me discréditer », dit-il. Monique Marchante (Movistar), « ils m’ont envoyé me laver, ils m’ont appelé ‘vieille dame’, comme si c’était un problème ».

Signaler ou ignorer

Certains d’entre nous choisissent de signaler; d’autres, en ignorant et en bloquant. « Les solutions qu’ils vous donnent, c’est de l’ignorer, comme si c’était nous qui avons la peau fine. Et ce n’est pas comme ça. C’est qu’on n’arrête pas de recevoir des attaques très dures jour après jour aussi pour le simple fait de être une femme », explique Gemma Herrero. Et il ajoute : « Même certains collègues donnent l’impression qu’ils ne nous écoutent pas ou nous traitent de manière exagérée au lieu de se tenir à nos côtés. » « Je dois m’effacer des réseaux pendant un moment », avoue-t-il Chantal Reyes (Mundo Deportivo), « pas à cause du harcèlement lui-même, mais à cause de la saturation mentale de devoir lire certains commentaires et de vouloir un temps déconnecté de la pression et des exigences que cela implique ».

Mais cela se produit aussi dans le monde réel. « Cela va au-delà de Twitter », dit-il. Hélène de Diégo (SER), « se passe dans la rue, dans les stades, au travail et ce sont aussi des commentaires de connaissances ». Et ajoute Laia Bonals: « C’est beaucoup plus difficile et c’est important de le dire. »

Machisme et manque d’éducation

Derrière tout ce harcèlement, un dénominateur commun : le machisme. « Ils ne nous conçoivent pas comme des sujets à écouter, à valoriser ou à imiter », dit-il. Marta Ramon, « ils ne nous considèrent pas comme égaux ou ne nous donnent aucune crédibilité ou autorité. »

« En tant que journaliste sportif », explique-t-il Sandra S. Riquelme (El Patio), j’ai détecté deux types de machisme : « D’abord, l’involontaire, qui est intériorisé chez beaucoup de gens. Ils sont encore surpris que je puisse savoir ce qu’est une voie ou le système à cinq en défense ; est le pur machisme de ‘cette nana qu’est-ce qu’elle va me dire si elle n’en a aucune idée' ».

Pour Sara Gimenez (Allez), le problème sous-jacent c’est aussi « l’impunité que ressentent les gens dans les réseaux, ainsi que l’ignorance d’une partie de la société qui continue d’être sexiste et qui n’imagine pas qu’une femme puisse dire du bien d’un homme sans vouloir rien en retour. »

Peut-il être éradiqué ? « C’est très compliqué » répondent-ils tous. « C’est quelque chose qui est profondément enraciné dans notre société depuis de nombreuses années », valorise-t-il. Chantal Reyes. Temps, changement de génération et éducation. Beaucoup d’éducation, dans le respect, depuis l’enfance. « Aussi, que les médias eux-mêmes commencent à valoriser la journaliste sportive pour son travail et non pour être une femme et respecter des quotas », ajoute-t-elle. Anaïs Marti. Et, phrase Marta Ramon, que « nos confrères réagissent en alliés, dénoncent et prennent notre parti ».

Pour tout cela et plus encore, aujourd’hui, nous disons « assez ».