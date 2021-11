Nous l’avons dit – RedState

Il m’est difficile d’exprimer avec des mots exacts à quel point je suis incroyablement heureux pour mes voisins bien-aimés au nord de moi dans l’État de Virginie ce soir.

Bien qu’aucun politicien d’aucun parti politique ne soit un «sauveur», l’État «bleu» de Virginie ce soir a été – pour l’instant – «sauvé» d’une certaine manière de la domination bleue par le candidat républicain Glenn Youngkin, qui devrait maintenant avoir remporté la course. contre le candidat démocrate Terry McAuliffe.

Je comprends aussi que Stacey Abrams allume le micro pour proclamer qu’elle a vraiment gagné cette chose, mais comme c’était en 2018, c’est aussi un non-droit pour elle ce soir. Désolé pas désolé, Stacey.

Le glaçage sur le gâteau? La Maison des délégués de Virginie devrait également revenir au rouge. Le candidat du lieutenant-gouverneur républicain Winsome Sears a également gagné. Le candidat républicain à l’AG Jason Miyares a gagné. Un balayage ! Juste une nuit absolument exceptionnelle pour les républicains de l’État, et, comme Bonchie l’a noté dans son article, les panneaux d’avertissement clignotent en ROUGE LUMINEUX pour les démocrates avec le bouton de panique non seulement brisé mais ÉCRASÉ.

Les opinions varieront, bien sûr, sur ce qui a conduit à cette nuit catastrophique pour les démocrates de Virginie, mais mon point de vue personnel est que Terry McAuliffe était une personne vraiment horrible et un candidat qui pensait qu’il possédait le siège simplement parce qu’il l’avait gagné. avant. Et après son admission dans ce débat de fin septembre sur le fait que « je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils devraient enseigner », le gars a en fait doublé – doublé à plusieurs reprises ! – sur la déclaration.

Qui double en disant quelque chose d’aussi stupide, quelque chose qui était clairement insultant pour tous les parents d’enfants d’âge scolaire dans l’État de Virginie ? Terry McAuliffe, c’est qui.

Pire encore, McAuliffe a insulté à plusieurs reprises au moins la moitié des électeurs de Virginie en suggérant qu’ils étaient des «racistes» pour s’être opposés à la mise en œuvre de la théorie critique de la race dans le système scolaire public, les accusant de fabriquer le problème. Cela ne devrait pas être trop choquant de découvrir que les électeurs n’aiment pas être traités de « racistes » ignorants, Terry. Quelle stratégie absolument DUMB – invoquée par votre serviteur à de nombreuses reprises, mais nous vous en remercions !

Vous ne pouvez pas gagner une élection en disant aux électeurs que leurs préoccupations sont imaginaires. – Yascha Mounk (@Yascha_Mounk) 3 novembre 2021

Les sondages de sortie ce soir ont également montré que Biden n’est PAS populaire dans l’État, un autre facteur de la défaite de McAuliffe. Karma pour le gars qui a essayé sans succès de lier Youngkin à celui que McAuliffe a qualifié de « raciste » Trump.

J’ai dit depuis des semaines maintenant dans certains de mes messages ici que cette course commençait à me rappeler beaucoup la course au Sénat de 2014 ici en Caroline du Nord entre alors-Sen. Kay Hagan (D) et le candidat du GOP Thom Tillis. Au cours du dernier mois de la course, le vent a tourné pour Tillis – qui était à la traîne dans les sondages jusqu’au début d’octobre – et il l’a remporté lors d’une soirée électorale après que sa campagne a mis le pied sur le gaz au cours des dernières semaines et juste écrasée.

Certains de mes collègues et moi avions l’impression que Youngkin avait une réelle chance de gagner et l’avons exprimé ici à des degrés divers dans certains de nos travaux. Youngkin a mené une campagne stellaire et a maintenu la chaleur allumée lorsque McAuliffe a commencé à s’effondrer.

Aujourd’hui, j’ai dit que la course du gouverneur devait être remportée par Youngkin avant qu’il ne soit trop tard pour renverser la marée bleue en Virginie. J’ai dit que les miracles rouges peuvent se produire et se produisent dans les états bleus.

Et c’est arrivé ce soir. D’une manière YUGE.

Ça fait du bien. MERCI bien.

Pour voir les résultats de cette course au fur et à mesure de leur progression, cliquez ici.