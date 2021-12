« Nous l’avons gagné en piste et ils ne me l’enlèveront jamais » – Verstappen – .

Max Verstappen n’est pas préoccupé par la menace d’un éventuel appel de Mercedes pour sa victoire au championnat du Grand Prix d’Abou Dhabi.

« Je vais bien », a déclaré le pilote Red Bull lorsqu’on lui a demandé si Mercedes avait notifié son intention de faire appel. « Je n’y pense même pas trop parce que je me sens comme le champion du monde et peu importe ce qu’ils essaient de faire. »

Mercedes a contesté la décision du directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, de reprendre la course avec un tour à faire, n’ayant autorisé qu’un nombre suffisant de retardataires à se défaire pour que Verstappen puisse courir sans entrave sur le leader de la course Lewis Hamilton. Verstappen a dépassé son rival dans le dernier tour pour remporter la course et remporter le championnat.

« Nous l’avons gagné sur la bonne voie », a insisté Verstappen. « Nous l’avons gagné quand il y avait un drapeau vert, des feux verts et nous les avons dépassés en piste et ils ne pourront jamais me l’enlever, de toute façon. »

« À propos de l’appel possible ou autre, je ne suis pas occupé avec ça », a ajouté Verstappen. « En tant qu’équipe, bien sûr, cela peut être dérangeant, mais pour nous, nous avons vraiment apprécié ces derniers jours. »

Les efforts de Mercedes pour contester le résultat de la course ont révélé une différence d’attitude entre eux et Red Bull, a déclaré Verstappen.

Verstappen a célébré avec son équipe à Milton Keynes« La relation, pour moi – je pense que je peux être une personne indulgente ou autre », a déclaré Verstappen. « Pour le moment, c’est encore tellement nouveau de cette saison qu’il vaut mieux ne pas trop en parler.

« Mais par exemple, j’ai vu Toto [Wolff, Mercedes team principal] à Monaco avant l’Arabie saoudite, j’ai dîné et il était assis sur la table à côté de moi et nous avons discuté. Et il va bien sûr à fond pour son équipe et je sais que mon équipe fait aussi tout ce qu’elle peut.

«Mais à part cela, je pense que vous devriez accepter une perte, peu importe à quel point cela fait mal. Et je pense, là, qu’il y a une petite différence entre les équipes.

Verstappen a déclaré qu’il était heureux d’avoir la chance de rivaliser à niveau avec Hamilton en 2021. « Enfin, avec des machines à peu près égales, vous pouvez vous battre et voir à quel point vous pouvez vous pousser les uns les autres tout au long de la course.

« Être à la limite de votre matériel et pousser l’équipe à ses limites, vous pouvez vraiment voir de quoi il est capable car certaines saisons, il l’a eu un peu plus facile et vous n’avez pas besoin de pousser pendant toute la course. Il s’agissait donc plus de se pousser l’un l’autre à la limite de la course. »

