« Nous le faisons en éliminant toutes les reliques du passé »

Toto Wolff dit que, pour éviter de devenir complaisant, Mercedes élimine constamment toutes les reliques de leurs succès passés.

L’équipe allemande est devenue la force la plus dominante de l’histoire du sport depuis le début de l’ère hybride en 2014, remportant le double du titre chaque saison depuis lors.

Wolff a souvent parlé de l’importance de ne pas devenir complaisant en raison d’un tel succès, estimant que cela pourrait permettre à leur achèvement de les rattraper.

L’Autrichien dit qu’ils le font en se débarrassant de tous les rappels de ce qu’ils ont accompli dans le passé.

« C’est assez intéressant. C’est quelque chose que j’ai lu d’un célèbre entraîneur de baseball : « Le coup de circuit d’hier ne vous fait pas gagner le match d’aujourd’hui ». C’est tout à fait vrai », a-t-il déclaré lors d’une discussion avec l’Université d’Oxford selon GPFans.

« Nous essayons par des gestes simples d’oublier le succès de ces dernières années. Chaque point va à zéro et vous pouvez vous appuyer sur l’organisation, mais comme tout recommence, vous devez à nouveau gagner vos lauriers.

«Nous le faisons en éliminant essentiellement toutes les reliques du passé, tous les trophées, tout ce qui nous montre que nous avons remporté sept championnats consécutifs parce que vous ne pouvez pas vous fier à cela.

« Il est important de reconnaître que la concurrence est féroce et que ce sont les meilleures personnes de l’industrie et que vous devez encore faire le meilleur travail cette année à chaque session et chaque jour plutôt que de vous fier au succès de l’année dernière. »

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Wolff et co sont confrontés à un défi sérieux d’un autre pour le premier depuis 2018 cette année, avec Red Bull en tête des deux classements après Max Verstappen gagner à Monaco.

Mercedes espère reprendre le contrôle à Bakou, mais le directeur de l’équipe n’est pas sûr qu’ils en soient capables.

“Bien que ce soit un circuit urbain très différent de Monaco, nous nous attendons à ce que ce soit un autre difficile pour nous, ne correspondant pas particulièrement aux caractéristiques et aux traits de la W12”, a-t-il déclaré dans l’aperçu de l’équipe pour la course.

“Red Bull sera à nouveau fort, tandis que Ferrari et McLaren ont fait de grands progrès récemment.

« Un objectif clé pour nous doit être d’exploiter les opportunités qui s’offrent à nous sur ces pistes atypiques qui ne sont pas adaptées à notre voiture – lorsque les points sont là, nous devons les saisir.

«Il y aura des va-et-vient dans ce combat qui est excitant pour le sport et excitant pour nous.

“Nous nous attendons à un autre défi dans les rues de la ville et après les résultats de la dernière course, nous sommes plus déterminés et motivés que jamais pour rebondir à Bakou.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !