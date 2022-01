Nous le ferons en direct… (bip) : le Bayern Munich devrait jouer Gladbach

Le monde du COVID-19 n’est pas facile.

Maintenant, plus qu’à tout autre moment pendant la pandémie, le Bayern Munich ressent le resserrement des tests positifs. En tenant compte des nombreux cas de COVID-19 que les joueurs ont contractés pendant la trêve hivernale, ainsi que de la Coupe d’Afrique des nations et de quelques blessures, les Bavarois ont probablement une liste plus mince que jamais.

En gros, voici à quoi ressemblent les choses (pour l’instant):

COVID-19[FEMININE: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané, Kingsley Coman, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso

Coupe d’Afrique des nations : Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr

Blessures : Léon Goretzka, Josip Stanišić

De nombreux fans et experts demanderont au Bayern Munich d’annuler le match… et il serait difficile de contester cette idée. Le Bayern Munich manquera absolument de partants, de pièces de profondeur clés, etc. De plus, les options sur le banc pourraient être limitées (et seront certainement inexpérimentées) si quelqu’un de l’équipe venait à frapper pendant le match.

Cela dit, si le Bayern Munich a suffisamment de joueurs pour rester au-dessus du seuil de la LDF, les Bavarois devraient jouer le match.

Bien sûr, le Borussia Mönchengladbach est l’un des matchs les moins idéaux auxquels le Bayern Munich doit faire face en ce moment, mais ce n’est pas comme si le Bayern Munich serait totalement dépourvu de talent. Alors que le membre du personnel de BFW, Teddy Son, tombait en panne, la programmation pourrait encore être assez formidable:

XI de départ : Ulreich — Kimmich, Pavard, Süle, Davies — Roca, Sabitzer — Gnabry, Müller, Musiala — Lewandowski

Banc: Früchtl – Goretzka, Tillman, Stanišić et cinq autres starlettes du Bayern II

Premièrement, cette gamme (si tout le monde reste en bonne santé) est sacrément bonne. Deuxièmement, vous pourriez bien pire que d’être en mesure de donner à quelques joueurs du Bayern Munich II du temps sur le terrain universitaire en tant que remplaçants. Quelle meilleure façon de voir comment les jeunes sont prêts pour le grand moment que de les voir réellement dans le mix contre une équipe comme Gladbach.

Égoïstement, je veux voir comment Marcel Sabitzer se débrouille avec un rôle de départ et comment il interagit avec un partenaire dans le double pivot qui s’assoit plus profondément comme Roca. Je veux voir Benjamin Pavard passer du temps à l’arrière central, donc je sais si le Français peut être un défenseur central de calibre de départ si Niklas Süle part cet été.

Je veux aussi voir Jamal Musiala effectuer un changement complet sur l’aile – une position qu’il a excellé la saison dernière et plus tôt au cours de cette campagne avant qu’il ne perde inexplicablement sa place dans la rotation.

Plus que tout, cependant, je veux juste voir comment cette équipe particulière du Bayern Munich se mobilise pour affronter son équipe bogey. Ce n’est pas comme si Gladbach ne subissait pas sa propre tourmente. Bien qu’il n’ait pas été aussi durement touché par les blessures et les maladies, Die Fohlen a été incroyablement incohérent et vient de découvrir qu’il perdrait deux (ou potentiellement trois) de ses meilleurs joueurs au cours de l’été. Il y a certainement beaucoup de distractions pour Gladbach, car le statut d’entraîneur d’Adi Hütter est même remis en question.

Ce ne sera probablement pas joli, mais je préférerais voir ce match joué vendredi plutôt que de le presser plus tard cet hiver ou au début du printemps, lorsque le Bayern Munich devra être aussi frais que possible.

Alors, ouais, (bip) ça ! Nous le ferons en direct… vendredi.