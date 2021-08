Au moins ce n’est pas Trump ?

Non, il n’y a presque pas de différence fondamentale entre DeSantis et Trump, l’un ou l’autre dirigerait ou mènerait de bas en haut, répondant aux désirs et aux opinions des pires du parti républicain, les racistes, les anti-sciences, le fascisme, les cruels , et la stupidité à couper le souffle. L’un ou l’autre gagnerait le soutien enragé des dirigeants actuels de MAGA. Le soutien de DeSantis dépendrait du fait que Trump ne se présenterait pas (pour une raison quelconque) en 2024 et s’étendrait à partir de là.

Étant donné qu’il n’y a pas de différence pratique dans le résultat, il est simplement fascinant que Fox News trouve DeSantis comme l’avenir, pas Trump.

De Mediaite :

Le Tampa Bay Times a obtenu 1 250 pages d’e-mails entre Fox News et le gouverneur de Floride Ron Desantis, qui révèlent à quel point les producteurs du réseau ont travaillé pour promouvoir le candidat potentiel à la présidentielle de 2024.

Une statistique stupéfiante : en moins de quatre mois, entre les élections de 2020 et fin février, Fox News a demandé à DeSantis de s’afficher 113 fois. C’est presque une fois par jour pour le gouverneur, qui a récemment été choisi par les participants de CPAC comme le favori 2024 parmi les candidats non nommés Donald Trump.

DeSantis préfère les émissions du soir aux nouvelles du jour et esquive vraiment Chris Wallace et Brett Baiers, qui posent des questions relativement difficiles.

Et bien sûr :

Un producteur a déclaré à l’équipe de DeSantis que la mission de l’animatrice de la Fox, Martha MacCallum, était de « regarder avec impatience et de vraiment mettre en lumière les STARS du GOP » et « elle a nommé le gouverneur DeSantis comme l’un d’entre eux. » Un autre l’a exprimé ainsi dans un e-mail à Béatrice : “Nous le voyons comme l’avenir du parti.”

À au moins une occasion, ils ont même permis à DeSantis de choisir le sujet de l’interview.

Pas une seule différence objective dans les résultats, les politiques ou le type de pays qu’ils laisseraient derrière eux entre Trump et DeSantis.

