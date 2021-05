“Nous, les joueurs, sommes à blâmer”

16/05/2021 à 21:43 CEST

Le défenseur de Barcelone Jordi Alba Il a assuré, après la défaite face au Celta (1-2) et en disant mathématiquement au revoir au titre de la Ligue, que les joueurs sont “à blâmer” pour les mauvais résultats de l’équipe du Barça dans la dernière ligne droite de la saison.

“La première mi-temps a été très bonne et ils ont marqué un bon but depuis l’extérieur de la surface. Nous avons eu le match assez contrôlé. En seconde période, nous sommes devenus un peu fous”, a analysé l’équipe dans des déclarations à Movistar LaLiga.

Alba a regretté que son équipe ait disputé quatre matchs sans gagner dans la compétition nationale et a admis que les joueurs sont «foutus» après avoir tenté de se battre pour la Ligue jusqu’à la fin.

“Il faut donner de la valeur à la Coupe. Nous n’avons pas gagné depuis quatre matchs et nous avions fait le plus difficile, nous avons réussi à dépasser 13 points, et nous n’en avons pas profité”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il admette que son équipe a joué moins bien en seconde période, lever du soleil n’a pas tenu le technicien responsable Ronald Koeman de la défaite.

“Je ne parle pas tactiquement, les joueurs sont à blâmer. C’est vrai qu’aujourd’hui on a essayé, en première mi-temps on a joué à un très bon niveau et en seconde c’était difficile pour nous”, a-t-il réglé.