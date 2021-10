Nous mangeons du poisson contaminé par les déchets électroniques que nous envoyons en Afrique

31/10/2021 à 09:03 CET

Par : Alba Ardura Gutiérrez. Chercheur postdoctoral dans le domaine de la génétique, Université d’Oviedo

Qui n’a pas de mobile, de tablette et même de voiture électrique ? Qui ne se plaint pas lorsque ses appareils électroniques commencent à se recharger et diminuent la durabilité de leurs batteries ? À quelle fréquence changeons-nous nos appareils électroniques?

Mais qui sait comment et d’où viennent les matériaux nécessaires à la fabrication de ces batteries ? Qui sait ce qu’il advient des appareils que nous jetons ?

Les appareils électroniques que nous possédons tous sont un mélange complexe de centaines de matériaux. Parmi lesquels se trouvent les métaux lourds comme le plomb, le mercure ou le cadmium.

Pour vous donner une idée, un téléphone mobile a entre 500 et 1 000 composés différents. De plus, il faut savoir que l’obtention de ces matériaux met en danger la santé des travailleurs qui extraient les métaux dans les mines et fabriquent les produits. Et à la fin de leur vie utile, si ces matériaux ne sont pas correctement traités, les substances dangereuses qu’ils contiennent peuvent polluer l’environnement et affecter la santé des personnes.

Le cercle vicieux des appareils électroniques

La plupart des métaux nécessaires à la production d’appareils électroniques sont extraits dans des mines de pays en développement, comme l’Afrique. Une fois obtenus, ils sont rachetés par de grandes entreprises asiatiques pour produire les composants d’appareils électroniques.

A terme, les smartphones, tablettes et voitures électriques produits seront vendus dans le monde entier. Bien que la plupart des consommateurs vivront dans des pays développés, tels que l’Amérique du Nord et l’Europe.

Mais ce n’est pas tout. Lorsque nos appareils électroniques sont obsolètes et que leur batterie ne dure pas assez longtemps, le Le voyage des métaux lourds qui a commencé dans les mines africaines se termine par le retour de nos déchets électroniques vers le continent africain.

Les pays riches paieront les pays pauvres pour s’occuper de leurs ordures, qui constituent une part importante de leur économie. Mais causant un grand problème environnemental, puisque le recyclage dans ces domaines n’est pas suffisamment développé.

Le cas de la décharge du Ghana

À titre d’exemple, le Ghana, un pays d’Afrique de l’Ouest, est l’une des plus grandes décharges de déchets électroniques au monde, recevant principalement des déchets électroniques européens. Dans cette décharge, les déchets technologiques s’accumulent pour être ensuite brûlés.

Ces déchets peuvent commencer à se décomposer, produisant des gaz qui vont dans l’atmosphère et des liquides qui vont pénétrer dans le sol. Sa combustion émettra également des gaz dangereux qui passeront dans l’atmosphère. Des études antérieures ont déjà montré que la décharge de déchets électroniques du Ghana provoque une contamination importante du sol et de l’atmosphère par les métaux lourds.

Cependant, les populations locales ignorent les problèmes environnementaux que ces déchets électroniques produisent, respirent ces gaz et consomment les ressources naturelles des environs. Il n’y a pas de contrôle sanitaire préalable.

La pollution revient en Europe

Le retour des déchets électroniques européens vers les pays africains boucle un cercle qui est un exemple clair de la politique mondiale actuelle : le premier monde extrait ce dont il a besoin et retourne ce dont il ne veut plus.

L’énorme coût environnemental des métaux nécessaires pour répondre au besoin croissant d’appareils électriques et électroniques dans les pays développés est payé par les pays producteurs et récepteurs de déchets en Afrique. Pendant ce temps, les États européens bénéficient de nouveaux gadgets et de transports écologiques sans carbone grâce aux voitures électriques qui transportent des minéraux africains dans leurs batteries.

Mais peut-être que ce cercle n’est pas parfait et Cette pollution atteint les citoyens européens. Les fruits de mer pourraient être un vecteur possible de contamination pour les métaux lourds entre l’Afrique et l’Europe.

Les métaux lourds produits dans les zones minières et dans les décharges de déchets électroniques atteignent les eaux côtières par les rivières et les ruisseaux et s’accumulent dans les sédiments marins. De là, ils entreront dans la chaîne alimentaire par le plancton. Ensuite, ils passeront aux poissons qui consomment ce plancton, pour finalement se retrouver dans les grands prédateurs.

L’accumulation de ces métaux polluants dépendra des espèces, en fonction de leur niveau trophique, de leur cycle de vie et de leurs habitudes alimentaires.

Thons avec des niveaux élevés de métaux lourds

Le thon est un exemple de poisson très prédateur qui accumule des métaux lourds. Ce poisson est déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes en raison de la forte teneur en mercure qu’il peut présenter. La présence de métaux chez ces poissons dépend de l’espèce, du sexe et de la zone dans laquelle il se développe.

Le poisson pêché dans les eaux africaines entre dans le commerce mondial et peut être vendu n’importe où, apparaissant sur le marché européen. Les accords de partenariat de l’Union européenne dans le domaine de la pêche durable permettent aux navires de l’Union de pêcher le thon tout en migrant le long des eaux africaines.

Par conséquent, si la contamination par les métaux lourds africains atteint le thon en pleine mer par les panaches des rivières et la chaîne alimentaire, L’Europe pourrait consommer de la pollution par les métaux lourds par ingestion d’espèces marines capturé dans les eaux africaines.

Il existe 12 accords de partenariat pour une pêche durable en vigueur entre l’UE et les pays des océans Atlantique, Pacifique et Indien.

Qu’obtiendrions-nous si nous analysions des thons provenant de différentes zones de pêche et commercialisés en Espagne ? Les métaux extraits dans les mines africaines, présents dans les déchets électroniques, seraient-ils concentrés dans les thons des eaux africaines ?

La réponse est oui. Les résultats d’une étude que nous avons récemment publiée montrent les concentrations les plus élevées de tous les métaux testés dans les thons pêchés dans les eaux africaines, en particulier le mercure et le plomb.

De plus, les concentrations de métaux dans les thons sont liées aux concentrations trouvées dans les eaux où ils ont été pêchés, montrant que les poissons incorporent les métaux présents dans l’environnement dans lequel ils vivent.

Que pouvons nous faire?

Est-ce que tuMaintenant que nous savons que l’océan nous rend tout ce que nous lui envoyons, et qu’il peut nuire à notre santé, que pouvons-nous faire ?

Ceux-ci sont quelques exemples de pistes d’action:

1. Étudier en profondeur comment la pollution métallique passe des rivières et des terres à la mer.

2. Etudier en profondeur comment ces métaux s’accumulent dans la chaîne alimentaire marine.

3. Étudier le risque d’ingestion de métaux lourds par la consommation de fruits de mer contaminés par des métaux issus de l’exploitation minière et des déchets électroniques.

4. Eduquer à une consommation responsable des appareils électroniques, en faisant connaître l’origine et le traitement des déchets dérivés.

5. Travailler à l’amélioration du traitement des déchets électroniques dans les pays producteurs et importateurs.

Photo principale : dépotoir du Ghana. Photo : Pinterest

Article de référence : https://theconversation.com/estamos-consumiendo-pescado-contaminado-por-los-residuos-electronicos-que-enviamos-a-africa-166911

Cela peut vous intéresser : Les déchets électroniques inondent la planète et l’Espagne est l’un des responsables