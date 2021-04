Nous, membres de la communauté technologique, ne devons pas oublier le Jour de la Terre

Maintenant que nous sommes fermement entrés dans la deuxième année de la pandémie de COVID-19, il est facile d’oublier qu’un autre jour de la Terre approche à grands pas; mais bien sûr, ce sera ici dans quelques jours. De nombreuses pressions et facteurs de stress environnementaux traditionnels se sont un peu atténués au cours de la dernière année en raison du nombre de personnes qui conduisent, volent et se déplacent. De plus en plus d’entreprises ont également commencé à faire du développement durable un principe plus important, voire un principe fondamental de leurs missions et activités commerciales. Pourtant, ces améliorations sont loin d’être suffisantes pour faire face à la menace constante et croissante de pollution environnementale, de disparité économique et de changement climatique.

Nous avons tous un rôle à jouer pour faire de ce monde un endroit meilleur pour nous-mêmes et les générations futures – pas seulement en ce Jour de la Terre 2021, mais pour tous les jours à venir. Dans cet esprit, voici quelques moyens par lesquels nous, passionnés, pouvons faire notre part pour pratiquer une consommation, une utilisation et une élimination des technologies plus conscientes et durables. Je suis sûr que cela vous est familier en grande partie, mais je pense que c’est très important et mérite d’être répété – cette semaine en particulier.

Qu’est-ce que le Jour de la Terre?

Source: Android Central

Pour rappel rapide à ceux qui ont peut-être oublié, le premier Jour de la Terre a été célébré il y a plus de 50 ans. En 1970, les écologistes américains se sont rassemblés pour amener les gouvernements, les entreprises et le public à prêter attention aux problèmes dramatiques qui affligent la planète en raison d’une réglementation laxiste et d’un manque général de prévoyance. En 1990, la campagne était devenue mondiale, et en fait, le site EarthDay.org dit que l’événement est la “plus grande célébration laïque dans le monde, marquée par plus d’un milliard de personnes chaque année comme une journée d’action pour changer le comportement humain et créer des changements de politique mondiaux, nationaux et locaux. “

Le Jour de la Terre 2021 est le jeudi 22 avril.

Comment vous pouvez aider

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, il existe de nombreuses façons pour vous, en tant que passionné de technologie et consommateur, de célébrer l’esprit du Jour de la Terre en étant plus attentif à votre utilisation et à votre consommation de technologie.

Recherchez des entreprises et des appareils plus durables lors de votre prochain achat

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Les entreprises, grandes et petites, ont pris des engagements majeurs en matière de développement durable au cours des dernières années dans les domaines de la conception, de la production, de l’emballage, de la distribution et même de la gestion de l’énergie. Jetez un œil à ce que font certains d’entre eux et pensez à les soutenir la prochaine fois que vous aurez besoin de faire un achat technologique. Votez pour la planète avec vos actions et votre portefeuille!

Selon ce qui est disponible là où vous vivez, les deux Fairphone et Teracube faire de très bons téléphones durables et réparables, l’objectif final étant que vous utilisiez vos appareils plus longtemps pour les garder hors des décharges. Teracube le fait en utilisant des matériaux recyclés dans la construction de ses téléphones et en fournissant quatre ans de service et de protection. Fairphone s’efforce de rendre l’ensemble du cycle de vie de ses appareils plus durable, y compris les matériaux, l’exploitation minière, la main-d’œuvre et l’expédition. Ses appareils sont également les plus réparables du marché et vous pouvez remplacer des pièces pendant des années. La société a récemment porté Android 9 sur ses appareils Fairphone 2 vieux de cinq ans et offre également aux utilisateurs la possibilité d’acheter des appareils avec / e / OS préinstallé.

Lenovo s’est engagé à atteindre des objectifs d’émissions considérablement réduits et à utiliser des matériaux plus durables dans ses produits, des ordinateurs portables les plus avancés aux sacs à dos de tous les jours. Tous les deux Google et Amazon ont introduit plus de matériaux recyclés dans leurs appareils, y compris les revêtements de haut-parleurs en maille sur les haut-parleurs Nest et Echo, ainsi que le métal et les matériaux à l’intérieur des appareils tels que l’Echo (4e génération). De plus, Google s’est engagé à rendre tous ses emballages de produits sans plastique d’ici 2025, et Amazon s’engage à compenser la consommation d’énergie des appareils Echo. J’ai un peu sauté le pistolet dans mon éditorial de fin d’année 2020 quand j’ai appelé Samsung être un meilleur leader dans le domaine de la durabilité, car il a pris des engagements assez impressionnants dans ce domaine. En plus d’être reconnue pour ses efforts de développement durable par l’Agence américaine de protection de l’environnement, la société a récemment lancé un partenariat avec uBreakiFix. Le défi Erase E-Waste est une initiative de six semaines visant à «encourager les consommateurs à trier leurs appareils électroniques inutilisés et à recycler gratuitement les appareils indésirables dans les sites uBreakiFix pendant le Jour de la Terre». Et n’oublions pas tous les accessoires tels que les étuis de téléphone, les chargeurs et autres appareils que nous considérons depuis des années comme essentiellement jetables. Il existe en fait de nombreux accessoires pour téléphones et produits technologiques respectueux de l’environnement, alors regardez peut-être là en premier lorsque vous avez besoin ou que vous voulez quelque chose de nouveau?

Souvenez-vous des 3R: réduire, réutiliser, recycler

Source: uBreakiFix

Vous avez probablement déjà entendu cela aussi, mais je vais le répéter car c’est tellement vrai.

L’appareil le plus durable est celui que vous possédez déjà.

Bien qu’il soit génial que des entreprises avant-gardistes comme Teracube et Fairphone produisent des appareils plus durables, ne vous précipitez pas pour en acheter un pour vous sentir mieux si le téléphone que vous avez fonctionne très bien. Bien sûr, ce sentiment est vrai pour tous les produits, des baskets aux cafetières en passant par les Chromebooks.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

La semaine dernière, j’ai conduit une heure et demie pour rendre visite à ma grand-mère de 94 ans, que je n’avais pas vue en personne depuis le début de la pandémie. Heureusement, nous étions tous les deux séparés de plusieurs semaines après avoir reçu nos vaccins définitifs et avions pratiqué une distanciation sociale responsable, c’était donc une joie absolue de pouvoir la voir et de la serrer dans ses bras en personne. Juste avant que j’aille partir, elle m’entraîna dans son garage et me tendit une vieille boîte à chaussures. Il y avait plusieurs vieux téléphones (intelligents et stupides) dont elle n’avait plus besoin ou ne voulait plus.

Elle m’a demandé si je pouvais aider à m’en occuper correctement parce qu’elle savait à quel point c’était mauvais de les jeter à la poubelle, juste pour que leurs batteries et autres composants polluent une décharge. De plus, elle savait que certains d’entre eux pouvaient encore travailler et profiter à quelqu’un dans le besoin. Je ne peux pas vous dire à quel point je me suis sentie encouragée qu’elle ait conservé ces appareils pour des raisons environnementales et altruistes; en plus de la visite, ce geste a absolument fait ma semaine.

La sordide histoire de l’élimination des téléphones est celle que beaucoup d’entre nous connaissent à présent, mais beaucoup de gens ne savent toujours pas quoi faire lorsqu’ils en ont fini avec leurs anciens appareils. Qu’ils ne soient plus opérationnels ou que vous souhaitiez simplement un nouvel appareil, il existe de nombreuses façons de redonner vie à vos anciens téléphones. En fait, nous avons un excellent guide sur la façon de recycler ou de faire don de votre ancien téléphone Android. Il existe également de nombreuses façons de vendre vos appareils légèrement utilisés, ce qui présente l’avantage supplémentaire de remettre un peu d’argent dans votre poche tout en permettant à votre appareil d’avoir une durée de vie prolongée. Alors souvenez-vous des 3R lorsque vous cherchez à nettoyer ce tiroir ou ce placard à ordures!

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Je m’excuse si cela semble trop prêcheur ou naïf. Je sais que c’est beaucoup à prendre, mais je crois vraiment que vivre de manière plus durable est quelque chose sur lequel nous devons tous travailler. Prendre mieux soin de la planète en étant plus attentif à la consommation et à l’utilisation de notre technologie profite à tout le monde. Souvenez-vous de cette semaine du Jour de la Terre, et n’oubliez pas de prendre soin de vous aussi!

– Jeramy

