Nous méritons un Game 7

Je dois commencer par énoncer une évidence – les fans de Bucks ne veulent en aucun cas voir un match 7 de la finale de la NBA. Ils veulent voir leur équipe gagner à domicile ce soir puis célébrer leur premier titre en 50 ans en faisant la fête dans les rues de Milwaukee.

Je comprends tout à fait et je serais complètement d’accord avec les choses si cela se produisait. Je pense que Giannis Antetokounmpo est une légende et une victoire ce soir lui permettrait de remporter de nombreux autres titres. Il ne ressemble à aucun autre joueur que j’ai vu jouer et j’ai hâte de le voir s’améliorer encore dans les années à venir car il n’a que 26 ans et peut encore ajouter plus à son jeu dominant.

Mais allez, à quel point un match 7 de la finale de la NBA serait-il génial !!?? Ce serait vraiment super !

Ces séries éliminatoires de la NBA ont été amusantes – les arènes sont de nouveau remplies de fans et les matchs ont ressenti ce que les matchs des séries éliminatoires sont censés ressentir. C’était génial.

Mais la raison pour laquelle je dis que nous méritons un match 7 est que nous avons également dû voir tant de blessures clés en séries éliminatoires nous priver de beaucoup de plaisir des séries éliminatoires. Je n’en ai toujours pas fini avec Trae Young qui a marché sur le pied de cet arbitre ou Kawhi Leonard qui a été assommé par une blessure au genou. Et ce ne sont que deux des grands noms qui ont raté le temps en séries éliminatoires.

Des choses vraiment décevantes se sont produites en cours de route vers le match 6 de ce soir.

Alors, quelle meilleure façon de conclure tout cela avec un arc positif qu’avec un match 7 dans une arène bruyante à Phoenix? Bien que ESPN / ABC puisse se détendre en montrant ce gars qui, pour une raison quelconque, clignote des billets de 100 $ pendant que Giannis tire des lancers francs. Les caméras 8K ne devraient pas être gaspillées pour quelque chose d’aussi boiteux.

Un match gagnant-gagnant pour le championnat NBA est toujours une explosion. C’est la télé à voir absolument. C’est stressant et excitant à la fois. Et c’est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis que LeBron James et les Cavs ont battu Steph Curry et Warriors sur la route en 2016.

Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton contre Giannis, Khris Middleton et Jrue Holiday dans un match pour le ring ?

Enregistre-moi!

Bien que je pense que les Bucks gagnent ce soir.

