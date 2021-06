“Nous montrons tous les trois à quel point nous sommes dangereux”

02/06/2021 à 11:27 CEST

Daniel Guillen

Le gardien de tir des Brooklyn Nets, James durcir, a reconnu qu’il a une excellente relation sur le terrain avec Kevin Durant et Kyrie Irving et qu’il espère pouvoir aller plus loin lors des play-offs : “Bien que nous n’ayons pas été beaucoup ensemble pendant la saison régulière, nous avons tous les trois montré lors des matchs contre les Celtics à quel point nous sommes dangereux avec notre jeu et les 104 points du quatrième match l’ont montré.”.

L’Américain, qui est venu cette saison des Rockets, a insisté sur le fait que la dernière victoire sur l’équipe de Brad Stevens (123-109) renforce le groupe : “Nous n’étions même pas encore inquiets pour la course aux séries éliminatoires, nous étions juste heureux d’être ensemble sur le terrain.”. “C’est donc bien de mettre fin à une série et comme je l’ai dit, nous prendrons une journée de congé demain et nous récupérerons”, a-t-il déclaré.

Les Nets ont éliminé les Celtics (4-1) au premier tour et affronteront les Bucks en demi-finale de la Conférence Est.. Le Big Three a été l’un des points les plus déterminants de l’égalité : Kevin Durant marque en moyenne 32,6 points par match dans ces play-offs, tandis que Harden enregistre 27,8 et Irving, une moyenne de 6,4. Les trois, qui pendant la phase régulière n’ont coïncidé qu’en huit matchs, ont marqué 104 points au quatrième tour du match.

Démonstration de personnalité et d’autorité

Les Brooklyn Nets seront en demi-finale de la Conférence Est, ce qu’ils n’ont pas réalisé depuis 2014. L’équipe dirigée par Durant, Harden et Irving est l’un des principaux favoris de l’Est pour atteindre les finales NBA. L’équipe a fait preuve d’une grande autorité au premier tour et a montré la personnalité pour éliminer les Bucks et continuer sur la route..

James Harden a été le principal joueur du match avec un triple-double (34 points, 10 rebonds et 10 passes décisives), le premier de son palmarès individuel lors de ces play-offs, tout en étant suivi de près par les deux autres chiffres : Irving avec 25 autres points et Durant avec 24.