Nous mourons d’amour avec la réaction de Shawn Mendes à la performance de Camila Cabello

Et tandis que le public a apprécié sa performance, certains fans se sont concentrés sur la réaction de son petit ami et nous sommes que on fond d’amour, c’est le meilleur et le plus tendre !

Dans les vidéos, il est possible de voir que l’interprète de “Summer of Love” est de l’autre côté de la scène, dansant et applaudissant au rythme de la chanson. Conclusion : il est clair pour nous que Shawn est le fan n°1 de Camila et son artiste principal.

“N’y allez pas encore” fait partie de “Famille”, le prochain album de la chanteuse qui sortira dans le courant de l’année et avec lequel elle a obtenu une nomination pour Chanson de l’été dans cette édition des prix.