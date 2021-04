“Nous n’allons pas arrêter de nous battre pour entrer en Europe”

13/04/2021 à 16:49 CEST

Le milieu de terrain du Celta de Vigo, Denis Suárez, a déclaré que son équipe «n’arrêtera pas de se battre». pour avoir atteint l’une des places qui donne le droit de disputer la Ligue Europa 2021-22, malgré la défaite contre Séville (3-4), les laisse à neuf points de Villarreal, septième classé.

“Je suis très en colère parce que nous étions pleinement impliqués dans la lutte pour la septième ou la sixième place, nous étions six points derrière Villarreal avec huit matchs à faire. Ce que je veux, c’est me battre pour être au top. Ils sont encore loin, mais nous n’allons pas arrêter de nous battre pour y entrer, a déclaré l’ancien bleu à CeltaMedia.

Denis Suárez, qui a accordé deux passes décisives contre l’équipe de Séville, a souligné que lors du match d’hier soir, ils ont montré qu’ils pouvaient «rivaliser avec les meilleurs», car, à son avis, ils étaient «supérieurs»; le rival dans les différentes phases de l’affrontement.

«J’ai vu un match égal. Je crois que dans la première partie nous étions très bons, poussant beaucoup. Nous avons récupéré et sorti les contre. Ensuite, ils ont fait un changement en seconde période, ils ont mis deux points et ont mis Suso derrière Renato et moi. Ils en ont accumulé quatre au milieu contre deux et ils nous ont fait beaucoup de dégâts & rdquor;

Cependant, pour le milieu de terrain céleste la clé du duel était dans «la profondeur du bâton»; de l’équipe dirigée par Julen Lopetegui, car cela lui a permis d’atteindre les minutes décisives plus fraîches.

«Quand ils font les changements, ça se voit beaucoup. Santi et Chucky se sont blessés et nous n’avons pas d’autre attaquant. Ils ont De Jong et Munir. Cela a été remarqué au cours des 15 ou 20 dernières minutes& rdquor;, a-t-il affirmé.