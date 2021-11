Robin des Bois

« Nous n’allons pas en parler » de la liste SHIB, déclare le directeur de l’exploitation alors que la liste d’attente du portefeuille crypto de Robinhood passe à 1,6 million

AnTy10 novembre 2021

Robinhood ne suivra pas Coinbase en répertoriant autant de pièces que possible légalement pour un « gain à court terme », car cela pourrait ne pas valoir « le compromis à long terme » pour les utilisateurs.

Robinhood Markets (HOOD) compte désormais 1,6 million de personnes sur la liste d’attente de son portefeuille de crypto-monnaie, contre 1 million il y a quelques semaines à peine, a déclaré Christine Brown, directrice de l’exploitation de Robinhood Crypto, lors d’une conférence.

Le portefeuille crypto de la société permettra à ses utilisateurs de déplacer les actifs crypto vers et hors du compte de courtage de Robinhood. Elle a ajouté qu’il est actuellement sur la bonne voie pour être lancé à la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

Au cours de l’événement, il a également été demandé à Brown quand l’application de trading prévoyait de répertorier la pièce de monnaie Shiba Inu (SHIB).

« La première chose est que nous n’allons pas en parler », a déclaré Brown, qui a assumé son rôle dans l’entreprise en avril.

Selon elle, Robinhood n’a pas l’intention de suivre Coinbase, qui vise à répertorier autant de pièces que possible légalement.

« Je pense également que notre stratégie est un peu différente de celle de beaucoup d’autres joueurs qui se battent pour répertorier autant d’actifs que possible en ce moment », a-t-elle ajouté. « Nous pensons que le gain à court terme que nous pourrions obtenir ne vaut pas le compromis à long terme pour nos utilisateurs. »

Actuellement, il existe un nombre limité de crypto-monnaies répertoriées sur la plate-forme, sept pour être exact avec Dogecoin (DOGE), une pièce de monnaie populaire, et Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC) , Bitcoin SV (BSV) et Bitcoin Cash (BCH).

Le concurrent de Dogecoin, SHIB, a rallié 95 678 052 % au cours de la dernière année, et ses passionnés ont exhorté Robinhood à répertorier également la pièce. Brown, cependant, a souligné qu’ils sont une « entreprise axée sur la sécurité » et « évaluent très bien tout d’un point de vue réglementaire ».

Alors que Brown faisait pression pour la sécurité des clients, Robinhood a confirmé lundi qu’il avait été piraté la semaine dernière et que plus de cinq millions d’adresses e-mail de clients et deux millions de noms de clients ont été exposés dans cette violation de données.

La société a déclaré qu’un pirate informatique malveillant avait conçu socialement un représentant du service client par téléphone au début du mois pour accéder aux systèmes de support client.

Le pirate informatique « a exigé un paiement d’extorsion », mais Robinhood a déclaré qu’il avait plutôt informé les forces de l’ordre. La société a également engagé la société de sécurité Mandiant pour enquêter sur la violation.

