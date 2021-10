Nous n’apporterons des changements que s’ils profitent à tout le monde “

30/09/2021 à 22h15 CEST

Gianni Infantino, président de la FIFA, a affirmé ce jeudi que son instance n’entreprendra des changements dans le calendrier du football masculin et féminin que si “ça profite à tout le monde” après l’étude que son organisation entreprendra et qui aboutira à un rapport “exhaustif” qui sera publié en novembre 2021.

Les 204 associations membres de la FIFA et les 32 membres de son Conseil ont reçu une mise à jour lors d’un sommet tenu à Zurich au cours duquel Infantino, avec Arsène Wenger, responsable du développement mondial du football, et Jill Eliss, entraîneur de deux coupes del Mundo et leader du Groupe consultatif technique de la FIFA pour le football féminin, a présenté en détail les futurs projets de l’organisation.

La FIFA maintient son projet de modifier le calendrier afin de l’alléger regrouper les phases qualificatives pour éviter les déplacements à deux fenêtres en août et septembre pour les clubs et en octobre pour les équipes nationales. De plus, il est également possible que les Coupes du monde aient lieu tous les deux ans au lieu de tous les quatre.

“Ce premier sommet a été une étape importante dans le processus de consultation, offrant à la fois aux membres du Conseil de la FIFA et aux plus de 200 associations membres de la FIFA l’opportunité de faire des propositions, de poser des questions et de discuter des problèmes. d’une manière ouverte et transparente, ” déclara Infantino.

“Nous voulons adopter une approche holistique avec une approche globale de ce projet. La FIFA organise un événement qui dure un mois tous les quatre ans et qui aide à développer le football dans 211 associations membres et dans les autres compétitions de la FIFA. La FIFA a le pouvoir d’ambitionner développer le football à travers le monde, mais cela ne peut se réaliser que si nous organisons plus régulièrement des événements plus réussis », a-t-il ajouté.

Infantino a clairement indiqué que “la nouvelle FIFA” est ouverte au dialogue car son organisation s’efforce de trouver “la meilleure solution possible” pour le football féminin, masculin et junior tant en termes de calendrier des matches internationaux que de réforme des phases finales.

Le président de la FIFA a rappelé que le processus de consultation pour aborder les réformes a commencé dans une première phase avec les joueurs et entraîneurs de football et est maintenant dans une deuxième phase impliquant les associations membres, les confédérations et les parties prenantes telles que les fans. Un rapport complet sera ensuite publié avant la tenue d’un sommet mondial à la fin de l’année.

“Nous avons la possibilité de façonner l’histoire du football, de regarder vers l’avenir, d’apprendre du passé et de façonner l’avenir parce que notre vision est de rendre le football vraiment mondial. Mais nous n’apporterons de changements que si cela profite à tout le monde. Personne. devrait y perdre, tout le monde devrait être meilleur à la fin de la journée. Sinon, il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit, si le monde global du football et tous ceux qui en font partie ne sont pas meilleurs. Nous sommes conscients des différents défis que cela implique », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Wenger a présenté ses propositions par rapport au calendrier des matches internationaux féminins et masculins et a exprimé son désir d’améliorer le football :

“C’est une proposition audacieuse et suit quatre grands principes tels que regrouper les matches de qualification des équipes nationales, réduire les déplacements des joueurs, créer plus d’espace pour les matchs importants et les tournois finaux, et assurer une période de repos obligatoire pour les joueurs entre les saisons”, a-t-il ajouté. commenté.

En outre, il a exposé les propositions pour l’avenir des compétitions juniors de la FIFA et présenté deux options : la première, un tournoi annuel U17 pour 48 équipes et un tournoi biennal U20 pour 24 ; et, le second, un calendrier des tournois annuels U16 et U18 pour 48 équipes et un tournoi biennal U20 pour 24.