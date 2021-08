Nous n’arrêterons JAMAIS d’acheter du Bitcoin ! Crypto nouveaux médias

Bitcoin a beaucoup souffert ces derniers temps. Oui, la devise a réussi à toucher 40 000 $ une ou deux fois au cours de la semaine dernière, mais l’actif est toujours considérablement inférieur à ce qu’il était en avril de cette année – une période qui a vu la monnaie numérique numéro un au monde atteindre un nouveau sommet d’environ 64 000 $ par unité. Malgré la morosité qui entoure BTC, MicroStrategy et son PDG Michael Saylor n’ont aucun intérêt à tourner le dos à l’actif et ont annoncé d’autres projets d’achat dans l’espace.

MicroStrategy est toujours un grand fan de Bitcoin

MicroStrategy est depuis longtemps le plus grand investisseur institutionnel derrière le bitcoin. Bien qu’il n’ait peut-être pas la valeur globale d’une entreprise comme Tesla – qui a acheté pour environ 1,5 milliard de dollars d’actifs en février – l’entreprise a acheté le plus de bitcoins, et son parcours dans l’achat de bitcoins a commencé il y a un an en août 2020. À cette époque, la société a mis la main sur plus de 250 millions de dollars de BTC, ce qui en fait le plus gros achat institutionnel de BTC à l’époque.

Depuis lors, la société a continué d’acheter et possède désormais plus de 2 milliards de dollars du principal actif numérique mondial. Bien sûr, le bitcoin a trébuché en cours de route – comme un mois seulement après le premier achat de MicroStrategy au cours duquel une unité de BTC est passée de 12 000 $ à environ 10 000 $ – mais la société a toujours été là pour s’engager à soutenir la crypto-monnaie, et Saylor n’a pas de plans. d’arrêter maintenant. Il croit au bitcoin et il parie pratiquement toute son entreprise là-dessus.

Dans une récente interview, Saylor a commenté :

Nous continuons d’être satisfaits des résultats de la mise en œuvre de notre stratégie relative aux actifs numériques. À l’avenir, nous avons l’intention de continuer à déployer des capitaux supplémentaires dans notre stratégie d’actifs numériques.

On peut affirmer que sans MicroStrategy à la barre, d’autres institutions n’auraient jamais investi dans le BTC et la devise n’aurait jamais atteint son sommet de 64 000 $. Par exemple, peu de temps après que MicroStrategy a lancé son premier achat de BTC, Square – la société de paiement dirigée par le PDG de Twitter, Jack Dorsey – a acheté BTC et a acheté environ 50 millions de dollars de l’actif. Cela fait pâle figure par rapport à ce que MicroStrategy avait acheté, mais c’était un pas dans la bonne direction selon la plupart des analystes techniques. La société a depuis acheté environ 120 millions de dollars de plus.

Pourtant, il y a des pertes à gérer

Tesla, comme mentionné précédemment, n’a pas tardé à se joindre à nous et a lancé le plus gros achat de crypto-monnaie.

Mais si MicroStrategy est toujours confiant dans l’avenir du bitcoin, il fait face à des pertes ici et là compte tenu de la volatilité de l’actif. La semaine dernière, la société a enregistré sa plus grosse perte BTC de tous les temps, avec un peu moins de 300 millions de dollars s’évanouissant dans les airs, bien que Saylor soit convaincu que l’argent sera récupéré une fois que le bitcoin pourra rebondir.

