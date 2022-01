MADRID, 10 janvier (EUROPA PRESS) –

Après le succès de ‘Anatomy of a Dandy’, dans lequel ils explorent les ombres et les lumières du célèbre écrivain et journaliste Francisco Umbral, les documentaristes Charlie Arnaiz Oui Alberto Ortega passez à la télévision avec la série documentaire ‘Raphaelismo’, qui arrive à Movistar + ce jeudi 13 janvier et dans laquelle ils se plongent La carrière professionnelle et la vie personnelle de Raphaël, l’une des grandes icônes de la chanson espagnole. « Nous n’avions pas de lignes rouges, nous avons eu pleine confiance« , dit Ortega.

Présenté au 69e édition du Festival de Saint-Sébastien, au sein du Movistar + Gala, ‘Raphaelismo’ cherche à être « un portrait intime qui plonge dans les succès, les secrets, la peur et les rêves« , par l’artiste emblématique né à Linares (Jaén) le 5 mai 1953. Tout au long de ses quatre épisodes, la docuserie narre les six décennies artistiques de la « légende vivante de la musique », qui n’a jamais abandonné son « style unique et personnel ».

« Après avoir terminé ‘Anatomie d’un Dandy’, nous avons été attirés par l’idée de faire un film documentaire sur Raphaël. Mais après les premières conversations avec la maison de disques, on s’est rendu compte que l’artiste voulait et il y avait vraiment des options pour produire une série documentaire en plusieurs épisodes, car il y a une histoire époustouflante« , déclare Ortega dans une interview pour Europa Press, dans laquelle il souligne que le chanteur ne s’est fixé aucune limite en racontant sa vie et son travail.

« Tout s’est très bien passé, il y avait une volonté de toutes les parties, car nous savions ce que nous voulions faire et ce que nous voulions dire. Il n’y avait aucun sujet où Raphaël nous a dit de faire attention. Aussi parce que nous avions la lettre de motivation de ‘Anatomy of a Dandy’, dans lequel nous avons compté les lumières et les ombres du protagoniste, mais avec beaucoup de respect. Je pense que cela a donné à Raphaël suffisamment de confiance pour aller de l’avant avec le projet.« , révèle.

« Dès le premier entretien, [Raphael] il s’est ouvert d’une manière que personne n’avait jamais fait auparavant dans nos emplois précédents. Le ton et la manière de raconter qu’il a, le public verra que c’est d’une manière différente », poursuit-il.

LE DOCUMENTAIRE, UN GENRE EN PLEINE BOUM

« Un facteur fondamental dans nos projets est le respect, qui est avant tout. Le respect d’une carrière, d’une trajectoire, d’une vie. En revanche, nous recherchons aussi l’émotivité, toucher le cœur du public, tant au cinéma qu’à la télévision. Pour nous, raconter la vie et la trajectoire de Raphaël, c’était comme avoir le Graal et ne pas savoir comment l’aborder. C’est une histoire incroyable », confie Arnaiz, qui met en avant l’humilité du chanteur.Il n’hésite pas à s’asseoir en conférence de presse à 78 ans et à avouer qu’il est encore en train d’apprendre et qu’il a encore beaucoup à apprendre« , partager.

‘Raphaelismo’ met également en lumière comment le genre documentaire est devenu une référence non seulement dans le cinéma espagnol, mais aussi à la télévision, avec des titres récents comme ‘Lola’ ou ‘El Palmar de Troya’.

« Nous vivons un essor incroyable du documentaire. Les gens s’ouvrent à un genre qui, il y a quelques années, était réservé aux minorités. Le public s’est rendu compte que beaucoup de belles histoires sont sorties, dans la rue, sur scène, au cinéma.. Nous sommes passionnés par l’archéologie visuelle, la récupération de certains types de matériaux. On se demande parfois ce qui se serait passé si ces histoires n’avaient pas été racontées, les différentes facettes de Threshold ou les détails de la carrière de Raphaël ne seraient pas connus. Aussi, il faut reconnaître les spectateurs qui ont manifesté leur intérêt pour le genre.« , points forts.

