15/03/2021 à 15:37 CET



Pep Guardiola il ne veut même pas penser aux titres. Le technicien de la Manchester City Il a pris la parole au tour précédent du match retour de la Ligue des champions. Sa cravate contre lui Borussia Monchengladbach Il est très bien affronté après le 0-2 du match retour et l’environnement médiatique montre que City est un candidat pour de grandes hauteurs cette année. Cependant, Pep appelle au calme.

Interrogé s’il se considère comme un grand favori dans cette Ligue des champions, surtout après les éliminations d’équipes comme le Barça ou la Juventus, Guardiola a rappelé que «nous n’avons encore rien gagné». «En ce moment, cette ville est pire que les années passées. Les précédents ont beaucoup gagné, et ils nous jugent sur les résultats », a ajouté le technicien.

Il a également parlé du récent rappel de Sterling, de son impact sur les vestiaires et de ses chances de remporter quatre titres cette saison. Telles étaient ses phrases les plus marquantes lors d’une conférence de presse.

Favoris dans les champions?

«Favoris pour le titre? Nous essaierons de gagner demain et nous serons en quarts de finale. Rien d’autre & rdquor;

«À l’heure actuelle, cette équipe est pire que celle des années passées. Les précédents ont beaucoup gagné, cette équipe n’a encore rien gagné. Ils nous jugent d’après les résultats et maintenant nous n’avons pas encore le prouver & rdquor;

La réaction de Sterling après avoir été annulée

«Raheem et tous les joueurs, je suis toujours content de leur réaction. Il n’y a pas de footballeur heureux quand il ne joue pas, encore moins quand il est annulé & rdquor;

«Tous les joueurs respectent mes décisions. Dans ma carrière d’entraîneur, je ne me suis jamais trouvé un joueur heureux quand il ne joue pas & rdquor;

«Il ne s’est rien passé avec Sterling, il n’a tout simplement pas été appelé. A d’autres moments de la saison, je me souviens du déplacement à Chelsea quand nous étions 14 joueurs disponibles, il est très facile de faire l’appel et pour que tout le monde soit heureux. Maintenant, nous avons 20 joueurs disponibles et il y en a qui vont être laissés de côté, je sais que c’est injuste, d’autres jours, d’autres vont être laissés de côté & rdquor;

En remportant quatre titres

«Je ne pense pas que gagner quatre titres en un an soit une option. Je ne sais pas ce qui se passera avant la fin de la saison, mais dans des conditions normales, ces choses ne se produisent pas. Donc, la seule chose que nous devons faire, et cela m’inquiète, est de faire ce que nous devons faire contre le Borussia & rdquor;

«La seule chose dont l’équipe doit s’inquiéter est de gagner le match contre le Borussia. Je suis plus âgé et plus expérimenté, et je pense que c’est la meilleure option & rdquor;