Nous n’avons pas besoin de nous convertir mais de prêcher le mode de vie hindou : Mohan Bhagwat, chef du RSS

Le chef du RSS, Mohan Bhagwat, a déclaré que ceux qui suivent le dharma hindou ou le mode de vie hindou n’ont besoin de convertir personne et préfèrent prêcher ce mode de vie aux autres. Il a dit que les hindous sont les descendants des saints et considèrent le monde entier comme une famille et, par conséquent, doivent donner la vérité de la réalisation de soi au monde.

« Nous irons dans le monde et si la science dit qu’ils peuvent aller sur la Lune et sur Mars, nous les suivrons là aussi. L’hindou est la religion qui redonne à chacun son équilibre de comportement perdu. L’hindou est une religion qui prêche le retour. Il prêche de vivre correctement avec la nature. Il prêche le vivre ensemble malgré les diversités comme les castes, la religion, la langue, le pays et la naissance etc… Il considère chacun comme le sien et ne considère jamais personne comme un étranger, même il considère comme les siens ceux qui n’y croient pas. C’est notre religion, que les gens appellent aujourd’hui religion hindoue. Nous devons donner cela au monde. Nous n’avons pas à nous convertir. Nous devons enseigner cette voie qui n’est pas d’adoration, mais une manière de vivre », a déclaré Bhagwat en hindi.

Le chef du RSS a déclaré que la secte hindoue fait de bons êtres humains sans changer le système de culte de qui que ce soit. Il a appelé les gens à avancer ensemble afin de faire de l’Inde un Vishwa Guru. Bhagwat a souligné le pouvoir de l’organisation à l’époque actuelle de « Kalyug », car les faibles sont toujours exploités.

Bhagwat abordait la fonction de clôture d’un « Ghosh Shivir » (camp de groupes musicaux) de trois jours à Madku Dweep dans le district de Mungeli de Chhattisgarh. Il a déclaré que la religion de l’Inde est la vérité et que le pays a montré la voie de la vérité au monde.

Bhagwat a ajouté que toute personne essayant de perturber l’air sera fixée par le rythme du pays.

« La vérité gagne toujours. Les mensonges ne gagnent jamais. La religion de notre pays est la vérité et la vérité est la religion. Les Indiens sont considérés comme spéciaux dans le monde parce que, dans les temps anciens, nos saints ont atteint la vérité. Si nous regardons l’histoire, on voit que lorsque quelqu’un (un pays) a trébuché et s’est perdu, il est venu en Inde pour trouver un moyen », a rapporté le PTI citant le chef du RSS.

Il a dit que nos ancêtres ont parcouru le monde, diffusé des connaissances et des concepts comme les mathématiques et l’Ayurveda sans essayer de changer l’identité de qui que ce soit, tout en considérant le monde entier comme une seule famille.

