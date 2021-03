«Nous n’avons pas blâmé ni offert de conseils»: affichons-nous notre richesse si nous donnons de l’argent à nos amis et à notre famille?

Cher Quentin,

Comment peut-on au mieux offrir des cadeaux en espèces importants à la famille et aux amis sans être perçu comme une «richesse étalée»?

Nous avons des membres de la famille et des amis qui ont du mal à joindre les deux bouts, en particulier en raison de la pandémie. Ayant les moyens, nous avons choisi de les aider financièrement et avons envoyé des chèques de taille conséquente. Afin de ne pas mettre en évidence les membres de la famille en difficulté, nous avons donné un montant identique à chacun.

Il n’y avait aucune «condition» liée à leurs dépenses ultérieures. Nous n’avons pas non plus commenté leur situation financière, blâmé ou offert des conseils. C’était purement pour aider, sans cordes, sans jugement.

«

« Mais un bénéficiaire a subtilement indiqué que nous exhibions notre richesse. Nous avons été surpris.

«

Mais un bénéficiaire a subtilement indiqué que nous exhibions notre richesse.

Nous avons été surpris. Notre intention était de contribuer à alléger les charges financières. Ils luttaient pour vivre; nous avions un supplément. Assez simple. Mais ce commentaire nous a fait reconsidérer la façon dont nos actions étaient interprétées.

Nous donnons également à des organisations caritatives et locales bien connues, mais notre forte préférence est de cibler nos dons directement, pour aider notre famille, nos amis et nos causes. Nous pensons que redonner et aider les personnes dans le besoin est une responsabilité morale, en particulier lorsqu’il s’agit de la famille. Là mais pour la grâce de Dieu…

Mais que se passe-t-il si ce don va à l’encontre de nos relations? «Donner» exige-t-il maintenant une déclaration d’intention?

Faire du bien

Le Moneyist:« Le changement peut se produire sans que nous nous en rendions compte »: COVID nous a apporté une année d’incertitude épique – mais voici ce que je sais avec certitude

Cher Do Gooder,

Si vous donnez de l’argent à vos enfants adultes, rédiger un chèque du même montant pour chaque partie peut être le moyen le plus simple d’éviter les allégations de favoritisme. Cependant, si vous écrivez un chèque à des membres de la famille élargie et à des amis, cela peut devenir un peu risqué. Dans ces circonstances, il est préférable de faire des enquêtes discrètes et de demander: «Comment puis-je aider?» De cette façon, vous donnez au donataire potentiel la possibilité de dire: « Oui, c’est OK pour avoir cette conversation. » Et vous leur donnez également des pouvoirs dans cette décision plutôt que des destinataires passifs.

Il est également préférable de ne pas avertir les gens de vos intentions. Recevoir un chèque à l’improviste rendra les gens mal à l’aise et, même si vous dites qu’il n’y avait aucune condition, ils n’en sont peut-être pas conscients. De plus, ils pourraient se sentir redevables envers vous de toute façon. L’argent a un effet déstabilisateur sur les relations: il peut perturber l’équilibre délicat d’une relation basée sur d’autres facteurs tels que le respect mutuel, l’amour, la loyauté et la sympathie. Si le destinataire du cadeau pense qu’il y a une chance qu’il y ait des ficelles maintenant ou dans le futur, c’est un problème.

Il existe de nombreuses façons d’adapter les cadeaux aux besoins individuels d’un être cher. MarketWatch a lancé une série, «Des cadeaux qui rapportent», sur les cadeaux qui apportent une valeur financière à la vie d’une personne plutôt que de se déprécier avec le temps. Mais la clause principale ici est bonne: vous essayez de faire une bonne chose et de répandre votre bonne fortune. Pour chaque demi-douzaine de membres de la famille proche auxquels vous faites un cadeau en argent, il y en aura un qui trouvera un problème avec cela. Bien qu’il soit toujours bon de faire le point sur vos actions, je ne pense pas que vous devriez laisser une personne offensée gâcher tout le monde.

Il y a probablement cinq autres personnes qui sont heureuses du sursis financier et, si un membre de la famille ou un ami croit que vous affichez votre patrimoine, ils peuvent toujours vous le rendre.

Vous pouvez envoyer un e-mail à The Moneyist avec toutes les questions financières et éthiques liées au coronavirus à qfottrell@marketwatch.com

Le Moneyist: « Mon mari m’a dit que mon chèque de relance de 1400 $ serait dépensé pour le revêtement en aluminium de notre maison. » Que puis-je faire?

Bonjour, MarketWatchers. Découvrez le Facebook FB privé de Moneyist,

-1,90%

groupe où nous cherchons des réponses aux problèmes d’argent les plus épineux de la vie. Les lecteurs m’écrivent avec toutes sortes de dilemmes. Postez vos questions, dites-moi ce que vous voulez en savoir plus ou pesez sur les dernières colonnes Moneyist.

En soumettant votre histoire à Dow Jones & Company, l’éditeur de MarketWatch, vous comprenez et acceptez que nous puissions utiliser votre histoire, ou des versions de celle-ci, dans tous les médias et plates-formes, y compris via des tiers.