« Nous n’avons pas de complexe d’infériorité face au Bayern »

04/03/2021 à 12:18 CEST

.

L’entraîneur du Paris Saint Germain (PSG), l’Argentin Mauricio Pochettino, ont fait confiance ce samedi à leurs chances contre le Bayern Munich, contre lequel ils affronteront mercredi lors du match aller de la Des champions, et a souligné qu’ils n’ont pas de complexe d’infériorité.

« Nous ne sommes pas des imbéciles, Le Bayern n’est pas une équipe facile, ce sont les champions d’Europe actuels, mais vous n’avez pas besoin d’avoir un complexe d’infériorité. Nous irons à Munich avec respect mais dans le but de nous qualifier pour la demi-finale », a-t-il déclaré dans une interview au journal français Le Parisien.

L’entraîneur, qui a succédé au PSG en janvier, ne voit pas la perte sur blessure de Robert Lewandowski comme un avantage. « Le Bayern n’est pas seulement Lewandowski, qui est un grand joueur. Sa vraie force est son groupe, son équipe. »a souligné l’entraîneur, qui estime que si le PSG remporte le tournoi, son influence personnelle à cet égard aura été minime, compte tenu du peu de temps qu’il a dirigé sur le banc.

« Je peux être jugé à partir de l’année prochaine », a-t-il ajouté. Pochettino, qui célèbre une relation « vraiment bonne » et étroite avec les deux grandes stars du club, ainsi qu’avec Neymar et Kylian Mbappé, comme avec le reste des joueurs. L’attaquant français refuse pour l’instant de lui prolonger son engagement PSG, comme demandé par les propriétaires qatariens, craignant qu’un joueur ne soit libre en 2022 pour lequel ils ont payé 180 millions d’euros en 2017.

« J’espère qu’il restera pendant de nombreuses années. Je ne dis pas cela égoïstement, mais pour le bien du club et de Paris. Cela peut aider le club à réaliser de grandes choses », souligne-t-il. Pochettino de Mbappe, reconnaissant que la décision est entre les mains du joueur et de son environnement.

La star du PSG a d’ailleurs rappelé ce samedi dans une interview à la radio RMC, dont certains extraits ont été avancés vendredi, que Bien qu’il ait un ego, c’est un trait qui doit être vu comme quelque chose de positif car il le pousse à donner la meilleure version de lui-même.

« Personne ne peut vous limiter si vous avez l’ambition de faire de grandes choses. Vous possédez votre destin. Chacun est. J’ai toujours voulu être ici, être ce que je suis, et maintenant que je le suis, je veux continuer à grandir et à faire ce que je fais de mieux », a déclaré le joueur.

Mbappe Il fait également confiance à ses possibilités avant la Bayern: « C’est une super équipe. Nous y allons calmement et en toute confiance. C’est un match que les gens voudront voir, un beau match. Nous devons faire un bon spectacle. Espérons que nous reviendrons avec la victoire.

Le joueur a remporté la Coupe du monde en 2018 à seulement 18 ans et reconnaît qu’il n’était peut-être pas pleinement conscient de son importance pour l’avoir atteint si tôt. « Si j’ai la chance d’en gagner un autre à 30 ans, c’est peut-être quelque chose de plus émotionnel et de plus symbolique », a-t-il ajouté dans Le Parisien, où il a précisé que bien que la Coupe du monde est le « Graal absolu », la Ligue des champions, au niveau des clubs, « est la meilleure ».