“Nous n’avons pas de joueur qui puisse remplacer Juancho”

09/07/2021 à 22:06 CEST

Sport.es

A son arrivée à Paris, où ce samedi l’équipe nationale masculine disputera son deuxième match de préparation contre la France (20-30), l’entraîneur, Sergio Scariolo, a évalué la malheureuse perte due à la blessure de Juancho Hernangómez, qui a souffert lors du premier match contre la France, et qu’il considère comme irremplaçable.

“Ce fut un coup dur parce que Juancho est un membre très aimé du groupe, apporte toujours ce point de joie, de positivité, d’enthousiasme et d’énergie qu’un groupe un peu vétéran comme le nôtre a toujours très bien fait, quels que soient leur talent et leurs qualités, qui sont uniques & rdquor;, a assuré Serg scariolo.

“Nous n’avons pas de joueur dans l’équipe qui puisse le remplacer avec cette capacité d’être un bon athlète. et un excellent tireur & rdquor;

Il est temps d’opérer et de récupérer

Hormis le revers évident que cela représente face aux Jeux Olympiques, pour l’entraîneur »À l’heure actuelle, la principale préoccupation est qu’il puisse opérer de la manière que lui et son équipe NBA considèrent comme la meilleure, que tout se passe bien et que la reprise soit la plus réussie possible à rejoindre lorsqu’il s’agit d’une saison importante pour lui en NBA et bien sûr avec les yeux rivés sur l’Eurobasket 2021 & rdquor;, a déclaré l’entraîneur.

Scariolo reconnaît logiquement que la perte de l’attaquant des Wolves “Oui il perturbe les plans, il n’a pas de remplaçant, donc il faut chercher des ajustements, réajuster un peu les choses et chercher de nouvelles formules », a-t-il déclaré.

« Il faudra probablement être un peu plus souple, car le quintette qui a commencé les matchs était le quintette champion du monde. et cela nous a donné de grandes garanties et un équilibre attaque-défense, pour pouvoir défendre les joueurs de tous les rôles & mldr; Maintenant, il va falloir le manipuler un peu, bien que nous l’ayons également modifié à l’occasion de la Coupe du monde elle-même. Il faut être ouvert à toutes les situations & rdquor ;, a-t-il conclu.