Nous n’avons pas de président – RedState ⋆ .

Tandis que je tape ceci, une guerre totale dans les rues d’Israël a éclaté. Le maire de Lod compare ce qui se passe à Kristallnacht, la nuit où les nazis ont détruit des entreprises juives et détruit des synagogues à l’approche de l’Holocauste.

RedState a largement rendu compte de ce qui se passe. Auparavant, des vidéos et des images ont été publiées montrant des voitures en feu et ce qui ressemblait à l’intérieur d’une synagogue saccagée.

Pendant ce temps, de ce côté de l’océan, une cyberattaque a détruit un important pipeline qui fournit de l’essence à la côte Est. Cela a conduit à des pénuries de gaz, exacerbant encore davantage la flambée des coûts énergétiques que les Américains endurent déjà.

Associez ces deux événements aux nouvelles économiques récentes et décevantes, à la crise sans cesse croissante à la frontière (nous avons atteint un sommet de deux décennies d’appréhensions le mois dernier) et à un programme de distribution de vaccins COVID qui s’écroule en raison de la pause Johnson et Johnson et vous avez l’une des semaines les plus chaotiques depuis des années pour le pays.

Alors, où est exactement Joe Biden, l’homme qui est apparemment le président des États-Unis?

Personne ne semble pouvoir comprendre cela. Il n’a fait aucune déclaration publique sur les deux crises majeures des dernières 24 heures. Ses substituts ont envoyé des messages mitigés, Jen Psaki reprochant à Israël d’avoir été attaqué par des terroristes palestiniens aujourd’hui. En ce qui concerne le pipeline, l’administration a affirmé qu’il s’agissait d’une affaire de «secteur privé» dans l’un des moments les plus surréalistes de la présidence de Biden. Je suppose qu’il n’y avait pas assez de faux noeuds accrochés pour que le FBI passe à l’action?

Quoi qu’il en soit, il devient de plus en plus clair que nous n’avons pas de président, du moins pas dans un sens traditionnel. Bien sûr, nous avons un homme qui occupe le poste pendant que ses gestionnaires prennent toutes les décisions et rédigent tous les récits, mais nous n’avons pas de président qui puisse se lever et fournir des conseils sur les questions difficiles. Biden est de toute façon un lâche. Il ne résistera pas à ceux qui tirent les ficelles autour de lui ni ne résistera aux despotes du monde entier.

Les Palestiniens n’avaient pas tiré de roquette sur Jérusalem depuis 2014 jusqu’à cette semaine. Qu’est-ce qui a changé exactement? Eh bien, les gestionnaires de Biden ont décidé de rétablir les paiements «d’aide» aux Palestiniens. Ils sont enhardis, sachant que Donald Trump n’est plus là pour repousser tandis que Biden est heureux de jouer dans sa propre faiblesse, dorlotant les terroristes qui tuent actuellement des Juifs dans les rues.

Et en parlant de Trump, pouvez-vous imaginer les grincements de dents qui se produiraient s’il disparaissait simplement le jour où Israël est entré en guerre et que les pirates ont fermé la distribution d’essence vers le sud-est et la côte est? Il serait accusé d’avoir manqué à son devoir. Pourtant, personne dans les médias ne semble même s’inquiéter du fait que Biden soit MIA pendant l’une des semaines les plus importantes et les plus compliquées que le pays ait connues depuis un certain temps. En fait, ils semblent beaucoup plus obsédés par le fluffing Liz Cheney que par le fait que le marché du travail stagne alors que l’inflation reste incontrôlable.

Il y a des conséquences à élire un vieil homme sénile à un poste qui nécessite au moins un certain niveau de cohérence. Le pays subit ces conséquences bien et durement en ce moment. Les électeurs devraient en prendre note car cela ne va pas s’améliorer. La seule façon de renverser la situation est d’arrêter de voter avec vos émotions et de commencer à prêter attention aux choses qui comptent vraiment.