“Nous n’avons pas été assez supérieurs”

20 juin 2021 à 12:08 CEST

.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique Martinez fait l’éloge de la Pologne, qui a évité la victoire de l’Espagne en Eurocup et a regretté les occasions manquées et surtout le penalty manqué par Gérard Moreno “à une époque qui était très bien”

“Je ressens une énorme envie de voir le match pour l’analyser. Mais ce ne sont pas les meilleures sensations. Nous avons été supérieurs mais pas assez pour gagner clairement. J’ai aimé la Pologne, qui ne nous a pas donné beaucoup d’occasions mais certaines comme celle de Lewandowski qui s’est terminé par un but. Dommage pour le penalty qui s’est avéré utile à un moment crucial du match. Nous avons eu des occasions”, a analysé le sélecteur à Telecinco.

Luis Enrique “Je m’attendais à une plus grande supériorité et à pouvoir générer plus d’occasions mais c’est aussi à cause du rival qu’il a fait un excellent travail. Quand il n’y a pas de résultat positif, il faut surtout analyser le jeu.”

“J’aurais aimé que les changements y contribuent davantage mais ce n’est pas arrivé. Ce n’est pas la faute des joueurs qui sont les premiers à vouloir bien faire”, a ajouté l’entraîneur qui était confiant de se qualifier pour le deuxième tour.

“Une victoire assure notre classement et nous pouvons être premiers, voire premiers du groupe. Personne n’a dit que ce serait facile”, a poursuivi l’entraîneur.

“Pour cela, vous (journalistes) êtes là pour nous calmer et nous encourager. Je suis ravi de ce groupe. Nous devons venir ici dans quatre jours. Il n’y en a pas d’autre. Nous devons gagner”, a insisté Luis Enrique qui a félicité Álvaro Morata non seulement pour son but marqué.

“Morata a bien fait beaucoup de choses aujourd’hui et l’autre jour, le but est une anecdote qui lui va très bien ainsi qu’aux attaquants. Le rival a très bien fait et nous a mis en difficulté”, a-t-il insisté.

Luis Enrique Il a exclu qu’il avait envoyé un message positif aux joueurs car il ne leur parle pas après le match. “Ils se seront rattrapés, je ne parlerai pas après dès que le match sera terminé, jamais, car ce n’est pas le meilleur moment pour tirer des conclusions. Je ne fais que donner des encouragements pour le prochain match.”

“Ce que nous devons faire, c’est mieux jouer et générer plus d’occasions. Nous espérons être à la hauteur”, a conclu l’entraîneur espagnol.