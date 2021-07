Nous n’avons pas l’intention d’accepter les paiements BTC ⋆ Crypto new media

Pas plus tard qu’hier, Live Bitcoin News a annoncé qu’Amazon – sans doute le plus grand détaillant au monde – allait commencer à accepter les crypto-monnaies d’ici la fin de l’année comme moyens de paiement. Cependant, il semble maintenant que cette idée n’était qu’une simple rumeur, et Amazon a laissé entendre qu’il n’avait aucunement l’intention d’accepter le bitcoin ou d’autres formes d’actifs numériques comme paiements pour des biens ou des services.

Amazon dit « non » aux paiements BTC… pour l’instant

À ce stade, les amateurs de bitcoins devraient être relativement insensibles à de telles informations. La même chose s’est produite avec la société de voitures électriques Tesla, et l’espoir et la confiance de chacun ont été réduits presque aussi rapidement qu’ils ont bondi.

Bitcoin et d’autres types de crypto ont été initialement créés pour mettre de côté les chèques, les cartes de crédit et les fiat. Ces actifs ont été conçus pour devenir les principaux modes de paiement dans le monde, mais le voyage a été pour le moins lent. Les devises sont souvent vulnérables à la volatilité et aux fluctuations de prix, et donc de nombreuses entreprises ont hésité à s’engager dans l’acceptation BTC ou crypto pour les marchandises.

Dans une certaine mesure, nous ne pouvons pas vraiment les blâmer. Disons, par exemple, que vous entrez dans un magasin et décidez d’acheter des articles pour 500 $. A la fin de la journée, vous montez à la caisse et décidez de payer en bitcoin. Eh bien, peut-être que le magasin n’est pas en mesure de transférer immédiatement le BTC avec lequel vous avez payé en fiat. Le lendemain matin, le prix du bitcoin s’effondre et les 500 $ que vous avez payés valent maintenant 400 $. Vous pouvez toujours garder tout ce que vous avez acheté, mais le magasin a perdu environ 100 $ de profit. Cela semble-t-il un scénario juste?

Les entreprises cherchent à éviter de telles situations, et tant que le bitcoin et ses homologues numériques resteront aussi volatils qu’ils l’ont été au cours de l’année écoulée, il est peu probable que les magasins ou les détaillants deviennent plus ouverts d’esprit.

Les choses peuvent encore changer

Le plus grand exemple de volatilité est sans doute arrivé au cours des trois derniers mois. Bitcoin s’échangeait pour un nouveau record historique d’environ 64 000 $ par unité à la mi-avril, mais peu de temps après, la devise est tombée sous la barre des 30 000 $, perdant ainsi plus de la moitié de sa valeur précédente. Maintenant, avec les dernières nouvelles sur Amazon acceptant les paiements BTC, la devise est remontée au niveau de 40 000 $, mais ces données étant nulles et non avenues au moment de la rédaction, il est difficile de dire si BTC maintiendra son prix actuel ou chutera. redescendre.

Bien qu’Amazon se soit éloigné des paiements cryptographiques, l’entreprise maintient son poste d’expert en blockchain, suggérant que l’entreprise changera peut-être d’idées à l’avenir une fois qu’elle sera en mesure de comprendre un peu plus les avantages et les protocoles de l’espace.

