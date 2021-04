“Nous n’avons pas participé à la planification d’une Super League”

19/04/2021 à 18:14 CEST

Daniel Guillen

Le président du conseil d’administration du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, nie l’engagement en faveur d’une Super League européenne et reconnaît que le club n’a pas participé à la création et que ce n’est pas non plus la solution aux problèmes économiques des médias du club: “Le FC Bayern n’a pas participé à la planification d’une Super League. Je ne pense pas que la Super League va résoudre les problèmes économiques des clubs européens dérivés du coronavirus”.

L’Allemand, qui devra faire face à un processus de transition sur le banc de l’équipe bavaroise, a clairement indiqué que le format de la Ligue des champions était correct: “Nous sommes convaincus que le modèle actuel du football garantit une assise sérieuse. Le FC Bayern salue les réformes de la Ligue des champions car nous pensons que c’est la bonne étape pour le développement du football européen.”.

Le directeur a insisté sur le fait que le seul moyen d’atténuer les effets du Covid-19 dans le football européen est la collaboration entre les clubs: “Au contraire, tous les clubs d’Europe devraient travailler de manière solidaire pour garantir que la structure des coûts, en particulier les salaires des joueurs et les honoraires des consultants sont ajustés aux revenus afin que tout le football européen soit plus rationnél “.

PSG, Bayern ou Dortmund: ne pas à la Super League européenne

La Super League européenne est composée d’un total de 15 équipes fondatrices, dont seulement 12 ont été annoncés. Ces dernières heures, il y a eu des spéculations selon lesquelles Le PSG, le Bayern et le Borussia Dortmund qui complèteront le groupe, mais les trois équipes ont démenti avoir participé à sa fondation et ont été réticentes à mettre en œuvre ce format..

Le tournoi sera cependant composé par un total de 20 équipes qui formeront deux groupes de dix. Seuls les quatre premiers classés de chacun d’entre eux joueront la phase finale, un aller-retour sauf la finale. Les cinq équipes restantes gagneront le billet de qualification en fonction de leurs performances de la saison précédente.