Le lendemain d’une attaque contre un événement de prière à Portland, dans l’Oregon, une grande foule de chrétiens s’est rassemblée au même endroit pour chanter et adorer Dieu.

Sean Feucht, un chef de culte bénévole à l’église Bethel, a dirigé le rassemblement, a rapporté CBN News lundi.

« Des membres d’Antifa se sont présentés à Portland hier soir pour nous menacer, nous harceler, nous intimider et nous intimider. Une maman et son bébé ont reçu des gaz lacrymogènes. Antifa s’est tenu à 10 pieds de moi pendant que nous élevions nos voix en louanges, mais nous n’avons pas reculé. Nous avons continué à adorer et Dieu a agi puissamment ! Feucht a écrit dans un post Facebook :

Des clips du week-end ont montré que des membres d’Antifa auraient agressé des chrétiens, dont des enfants, se sont réunis samedi à Portland pour l’événement de prière, selon CBN.

Le journaliste Andy Ngô a partagé une vidéo du groupe vêtu de noir, écrivant : “La police n’est pas intervenue”.

Une vidéo choquante enregistrée à Portland montre un grand groupe d’antifa portant des boucliers et des armes se déplacer pour attaquer et fermer un événement de prière et de culte chrétien familial sur le front de mer. La police n’est pas intervenue. pic.twitter.com/8JZuI1LPHo – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 8 août 2021

D’autres images de l’incident montraient une personne en noir pulvérisant quelque chose sur les personnes rassemblées, les forçant à se disperser :

Samedi à Portland, antifa s’est réuni pour fermer violemment un groupe chrétien qui s’est réuni pour prier. On peut voir Antifa démonter l’équipement des haut-parleurs. Un participant m’a dit que des enfants et des familles avaient été attaqués. La police a été appelée mais n’a pas répondu. pic.twitter.com/QvSCmu06B0 – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 8 août 2021

Il a également partagé une vidéo des participants décrivant ce qui s’est passé lors de l’événement de prière.

«Nous étions sur le point d’avoir un événement de culte et Antifa vient d’arriver comme une foule en colère, a commencé à lancer des bombes éclair sur tout le monde, à maculer tout le monde, des œufs pourris à tout le monde, de la peinture noire. Ils ont lancé une bombe éclair sur un groupe d’enfants qui étaient là-bas, âgés de quatre mois à dix », a-t-elle déclaré :

