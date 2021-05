“Nous n’avons pas répété les pénalités, mais ils ont tous pris”

27/05/2021 à 01h07 CEST

L’entraîneur de Villarreal, Unai émeri, a déclaré qu’ils n’avaient pas tenté les pénalités avec lesquelles la finale de la Ligue Europa a été résolue en faveur de son équipe contre Manchester United, et a rappelé qu’ayant pris onze, tous les joueurs avaient eu l’occasion de participer et tous avaient marqué.

“Les sanctions ne sont pas une loterie, elles comportent également d’autres éléments tels que connaître le rival et avoir la bonne mentalité”a ajouté l’entraîneur de Villarreal, qui a souligné qu’ils avaient planifié le match en quatre phases, la première partie, la seconde, prolongations et pénalités, car tout pouvait arriver.

“La décision sur les tirs au but ne passe pas par le choix de ceux qui tirent et la preuve en est qu’ils ont tous tiré et que nous ne pouvions pas prévoir. C’est incroyable que tout le monde marque”ajoutée.

Il a également expliqué qu’il ressentait beaucoup de fierté après le titre obtenu, par la ville de Vila-real, par le président Fernando Roig, qui n’avait pas pu être au final, et aussi parce que le club propose un projet stable et aussi pour ce que cela signifie pour le football espagnol.