“Nous n’avons pas seulement perdu, nous disons aussi au revoir à Laia”

08/04/2021 à 19:22 CEST

La équipe féminine de basket-ball a été éliminé ce mercredi en huitièmes de finale des JO de Tokyo contre la France par 64-67. C’était un match serré qui s’est terminé pendant un instant, il me sembla que l’Espagne touchait à la demi-finale, mais le Les Françaises ont réussi à s’imposer et à gagner.

Après le match, Cristina Ouviña s’est adressée aux micros du COPE, où elle a déclaré que le parti des femmes espagnoles pourrait se résumer aux erreurs qui les ont condamnés: “Sans aucun doute, à la fin nous n’avons pas joué ce que nous voulions jouer, nous avons été en remorque pendant la majeure partie du match et au final ils ont fait moins d’erreurs, parce que je crois aussi que nous avons fait de bonnes choses pour qu’ils fassent des erreurs. Mais cela nous a fait mal que nous ayons fait plus d’erreurs et à la fin il nous a condamnés ”

Après avoir terminé le jeu, les joueurs ont commencé à s’embrasser et à pleurer et Ouviña explique pourquoi : « Au final, c’est un tas d’émotions, n’est-ce pas ? Ce n’est pas seulement perdre, c’est aussi dire au revoir à Laia, c’est te voir sortir du sommeil pour les médailles olympiques Et au final, eh bien, ça, c’est beaucoup d’émotions qu’il faut libérer d’une certaine manière et ça fait partie du duel, non ? Et bon àCertains d’entre eux ont été libérés ici et d’autres vont être difficiles pour nous d’assimiler ce que nous avons fait mais maintenant ça fait mal“.

L’équipe de France jouera la demi-finale contre le Japon, l’autre finale sera entre les Etats-Unis et la Serbie.