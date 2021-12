Nous n’avons pas vu le ‘climax’ de Max Verstappen

Le patron du programme de pilotes Red Bull, Helmut Marko, a soutenu Max Verstappen pour qu’il se renforce encore après avoir remporté son premier titre.

Au cours d’une saison qui restera dans les mémoires comme l’une des plus grandes Formule 1 jamais connue, c’est Verstappen qui s’est imposé, arrachant le championnat du monde à Lewis Hamilton avec un tour à faire dans le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre.

Considérant qu’il s’agissait de la septième saison de Verstappen en Formule 1, il est maintenant une sorte de vétéran sur la grille alors qu’il n’a encore que 24 ans.

Mais Marko ne croit pas une seconde que Verstappen est encore à son apogée en tant que pilote de F1.

« C’est un pilote qui, j’en suis sûr, n’est pas au bout de ses capacités », a déclaré Marko à la BBC.

« Nous avons vu ses performances en qualifications lors des deux dernières courses, à Djeddah et à Abu Dhabi. Il a fait des tours de qualification qui étaient bien plus que ce que la voiture pouvait offrir.

« Et c’est pourquoi nous pensons que nous n’avons pas vu le point culminant de Max Verstappen. Plus il gagne, plus il se détend.

Verstappen est apparu pour la première fois en Formule 1 à l’âge de 17 ans lorsqu’il a piloté pour Toro Rosso lors des essais libres du Grand Prix du Japon 2014.

La saison suivante, il a obtenu un siège à temps plein avec Toro Rosso avant d’obtenir sa promotion chez Red Bull au début de 2016, remportant le Grand Prix d’Espagne à ses débuts pour l’équipe.

Et après avoir repéré Verstappen pour la première fois en Formule 3 à l’âge de 15 ans, Marko a été impressionné par l’apprentissage et le développement «rapides» du Néerlandais.

« La première discussion sérieuse que j’ai eue avec lui était quand il avait 15 ans. Je l’ai vu dans une course de Formule 3 où il était tellement meilleur que quiconque », a déclaré Marko.

« C’était des conditions humides et sèches et après cette course, qu’il a gagnée par des kilomètres, j’ai eu une discussion avec lui pendant près de deux heures – normalement avec un jeune je parle pendant 20 minutes – et j’ai été surpris de quel être humain mature il était dans un corps très jeune.

« Sa détermination ou sa volonté de gagner… il savait ce qu’il voulait faire.

« Nous parlions de l’avenir et ainsi de suite et après deux ou trois semaines, nous avons dit » oubliez toutes les autres activités juniors, nous entrons directement dans la Formule 1 « .

« Il a appris assez rapidement. Il est très émotif, ce qu’il contrôlait de plus en plus.

« Il peut être assez têtu. Mais il a mûri sans perdre ses caractéristiques très fortes.

«Mais aussi sa personnalité – qui était déjà jeune, était assez forte – se renforce encore.

« Il suit son propre chemin. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il n’est pas inquiet par toutes ces choses médiatiques et ainsi de suite. Et c’est agréable de voir un si jeune homme se concentrer sur un travail incroyable.

« Heureusement, c’est désormais chose faite avec le premier championnat du monde. Je suis sûr que ce n’est pas le dernier [World Championship] et nous allons travailler dur pour aller pour le prochain.