27/09/2021 à 22:08 CEST

Roger Payro

Oui mais non. A moitié content. Saveur douce-amère. Peu importe ce que vous voulez l’appeler, mais le début de la saison de l’Espanyol est quelque peu irrégulier. Dans certains matchs, il est tombé en raison de ses propres démérites, mais dans d’autres, la justice du football – toujours si difficile à évaluer – est insaisissable. La situation n’est pas loin d’être alarmante même si les points perdus comptent désormais comme en fin de saison, quand tout est pressé. Vicente Moreno a maintenu ce discours selon lequel l’effort n’est pas pleinement récompensé et le vestiaire suit la même ligne. Le dernier à le faire était Keidi Bare.

« Nous travaillons pour grandir au jour le jour et faire les choses bien, avec confiance et ambition. Nous avons eu des matchs très difficiles où nous avons tenu tête à toutes les équipes et nous continuerons dans la même ligne. Nous avons eu peu de prix mais le football est comme ça ; parfois vous jouez bien et perdez et parfois vous jouez mal et gagnez & rdquor;, a déclaré le milieu de terrain aux médias du club après l’entraînement aujourd’hui.

Le footballeur albanais prône toutefois de se tourner vers l’avenir. «Ce que nous avons fait, c’est dans le passé, nous devons bien faire les choses et aller plus loin. Maintenant, nous avons Madrid et pour nous tous les matchs sont les mêmes et peu importe qui vient. Nous n’avons peur de personne & rdquor;, a déclaré Bare, qui a pris le fer sur le fait que le leader de la ligue a visité le stade RCDE dimanche. “Avec toutes les équipes il faut faire attention, si elles sont en Première Division c’est parce qu’elles ont un très bon niveau”, a-t-il ajouté.

Moins de minutes

Personnellement, le début de parcours de Keidi Bare ressemble aussi à celui de son équipe : irrégulier. Le milieu de terrain joue un rôle moins important qu’avant à Segunda même s’il vient de terminer un match complet pour la première fois cette saison. Il l’a fait à Sánchez-Pizjuán (2-0), où il a ajouté son deuxième titre consécutif après avoir effectué sa première titularisation en onze lors de la victoire contre Alavés (1-0).

Ce jour-là, il a terminé 75 minutes, qui ont été ajoutées à la seconde mi-temps complète qu’il a jouée contre le Betis à Benito Villamarín (2-2). Il a déjà joué quelques instants contre Osasuna (0-0), Villarreal (0-0) et l’Atlético (1-2) alors qu’à Son Moix, dans le pire match à ce jour cette saison, il n’a pas joué.