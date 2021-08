Nous n’avons plus besoin du MacBook 12 pouces

Le MacBook 12 pouces a été abandonné depuis un certain temps maintenant, mais Apple a apparemment envoyé un sondage aux propriétaires actuels du petit ordinateur portable à la recherche de commentaires.

En soi, l’enquête, qui a été repérée par MacRumors grâce à un conseil du créateur de contenu Aaron Zollo, ne veut pas dire grand-chose. Il se peut qu’Apple essaie simplement de voir ce qui ferait en sorte que les gens qui s’accrochent à la mise à niveau du MacBook 12 pouces vers le MacBook Air ou le MacBook Pro, mais cela pourrait signifier qu’Apple essaie de trouver un moyen de ramener le formulaire facteur – mais je ne pense vraiment pas qu’il le devrait.

Le MacBook 12 pouces était vraiment remarquable lorsqu’il est tombé en 2015. Il était petit, facile à transporter et élégant pour démarrer. Je sais que j’en voulais un à l’époque juste pour le montrer dans mon café local. Mais depuis lors, les ordinateurs portables sont de plus en plus petits, et ce MacBook 12 pouces ne semble pas aussi spécial qu’il l’était à l’époque.

J’ai le luxe de pouvoir transporter un ordinateur portable différent pour chaque situation, et lorsque j’ai besoin d’un ordinateur portable super léger et assez petit pour tenir dans un sac à main, le MacBook 12 pouces n’est plus le choix. C’est le Pixelbook Go.

À son point le plus fin, le MacBook 12 pouces n’avait que 0,14 pouce d’épaisseur, mais vers l’arrière de l’ordinateur portable, il atteignait 0,52 pouce – ce qui est en fait plus épais que le Pixelbook Go à 0,50 pouce, et l’ultra-portable de Google n’était qu’un tout petit un peu plus lourd, mais pas assez pour être perceptible.

Avec un ordinateur portable aussi petit, un Chromebook est de toute façon la solution idéale. Les processeurs de la série Y qui étaient célèbres à la fois dans le MacBook 12 pouces et le PixelBook Go ne sont pas vraiment assez puissants pour effectuer des tâches lourdes, et Chrome OS est essentiellement conçu sur mesure pour les charges de travail légères.

Et Apple aurait absolument besoin d’y insérer un processeur sans ventilateur pour que le facteur de forme fonctionne. Non pas qu’il ne serait pas en mesure de le faire. Après tout, le MacBook Air 2020 possède déjà une version sans ventilateur de la puce M1, il n’est donc pas inconcevable de la mettre également dans un MacBook 12 pouces.

Obtenez de l’air (MacBook)

Mais ce n’est pas comme si le MacBook 12 pouces était de toute façon beaucoup plus petit que le nouveau MacBook Air. Le MacBook Air M1 mesure 0,63 pouces à son point le plus épais et mesure 2,8 livres, ce qui, encore une fois, est à peine plus lourd que les 2,03 livres du MacBook 12 pouces. Et c’est tellement mieux que le MacBook 12 pouces.

Pour commencer, le MacBook Air dispose de deux ports Thunderbolt 3, soit le double de ce qu’offrait le MacBook 12 pouces – et l’ordinateur portable super fin ne prenait même pas en charge Thunderbolt. Cela signifie que vous pouvez – obtenez ceci – charger l’ordinateur portable pendant que vous l’avez également connecté à un autre accessoire.

Je ne sais pas non plus si Apple serait en mesure d’installer le clavier redessiné dans le châssis du MacBook 12 pouces, ou s’il devrait à nouveau réutiliser le redoutable clavier Butterfly.

Je comprends qu’il y a une tonne de gens qui aiment absolument le MacBook 12 pouces, et il n’y a rien de mal à cela – mais parfois un design doit être laissé dans le passé, et je pense que c’est l’un de ces cas.

