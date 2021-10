Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que son équipe souhaitait étirer davantage ses records, mais qu’elle n’avait plus rien à prouver.

Mercedes a été la force dominante depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014, remportant les sept championnats des pilotes et des constructeurs proposés.

En cours de route, Ferrari s’est parfois levé pour offrir un défi, notamment en 2017 et au milieu de 2019, mais dans l’ensemble, la mainmise de Mercedes sur les titres n’a jamais été mise en doute.

Un véritable challenger a émergé en 2021 sous la forme de Red Bull, qui, avec six courses à disputer, mène le championnat des pilotes grâce à Max Verstappen, six points devant Lewis Hamilton de Mercedes.

Le championnat des constructeurs est toujours une lecture heureuse pour Mercedes avec son tampon en tête par rapport à Red Bull avec 36 points.

Mais alors que la formation allemande veut bien sûr remporter huit doubles de titre consécutifs, leur total actuel de sept est déjà la plus grande réussite de la Formule 1, alors Wolff dit que la pression est relâchée.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

« Nous n’avons plus rien à prouver après les sept ans. Nous avons établi nos records et nous voulons les augmenter, car nous sommes ambitieux et nous détestons perdre », a déclaré Wolff à Sky Sports.

« Mais nous pouvons aussi bien en profiter, car nous avons le meilleur travail au monde. »

Les nouvelles réglementations aérodynamiques pour 2021 n’ont pas fait le jeu de Mercedes, aidant à éliminer un tampon confortable dont ils ont bénéficié par rapport au pack de poursuite pendant une grande partie de 2020.

Mais Wolff a révélé qu’il y avait un sentiment de « facilité » alors qu’ils se battent contre Red Bull pour rester la référence sans forte pression.

« Cela fait sept ans que nous avons pu établir la référence, cette année c’est beaucoup plus difficile, nous savons pourquoi », a déclaré Wolff.

« De la même manière, nous apprécions le combat. Cela vient avec une certaine facilité et je pense que c’est avantageux dans notre situation. Nous avons deux puissants pilotes.

« J’ai vraiment hâte aux prochaines courses. Cela ne semble pas du tout difficile ou douloureux. Les choses se passeront comme elles doivent se produire, mais c’est très amusant.