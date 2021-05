“Nous n’avons rien à perdre”

03/05/2021 à 19:32 CEST

“On va sortir pour tout donner et aussi pour profiter, ce genre de jeux est celui que tout le monde rêve de jouer”, a assuré l’Italien du Paris Saint-Germain Marco Verratti avant le retour des demi-finales de la Ligue des champions face à Manchester City, ils affrontent “sans rien perdre”.

Comme son entraîneur, Mauricio Pochettino, Verratti a reconnu qu’il y aura des moments de souffrance “contre un adversaire qui aime avoir le ballon et contrôler le rythme du jeu tout au long du match”.

“Nous sortons en voulant gagner et nous allons donner tout ce qui est possible. Nous devons essayer de contrôler tous les détails, car ce type de duel se joue de manière modeste. Vous devez sauter sur le terrain en tant que onze guerriers et souffrir comme une équipe.”, a-t-il assuré.

Face à la pression de la Ville “il ne reste plus qu’à prier”, a plaisanté le joueur, qui a précisé que la force collective est le meilleur antidote dans ces moments de souffrance.

“Si nous voulons atteindre la finale, nous devons mettre toutes les options de notre côté. Nous avons montré que nous pouvons jouer de grands matchs cette saison, nous devons le refaire”, il a souligné.

Verratti a assuré que l’ambiance dans le vestiaire est bonne et qu’ils ont laissé derrière eux la déception causée par la défaite contre City. “Nous sommes impatients de montrer que nous pouvons revenir. Nous sommes un grand groupe”, a-t-il déclaré.