Nous n’avons tout simplement jamais un autre Titanfall, n’est-ce pas

Écoutez, Apex Legends est un bon jeu de tir, mais Titanfall 2 était l’un des plus grands jeux à la première personne de tous les temps, vous pouvez donc comprendre pourquoi les gens ne se taisent pas en voulant une autre entrée dans la série.

Un exemple : bien que le studio ait récemment créé un très bon jeu Star Wars et qu’il doive continuer à soutenir Apex Legends et sortir un jeu Medal of Honor, le membre de la communauté de Respawn, Jason Garza, organisait un livestream l’autre jour lorsqu’il a été invité par un fan de l’avenir de, quoi d’autre, mais Titanfall. Étonnamment, le fan a obtenu une réponse assez complète :

Ne te fais pas d’espoir mec. Je l’ai déjà dit. Nous n’avons rien en préparation. Il n’y a rien. Il n’y a rien là-bas. Nous avons trop d’autres jeux en préparation en ce moment.

Bien que je sois extrêmement déçu par la déclaration elle-même, je suis également profondément sympathique envers la personne dont le travail consiste à répondre à cette même putain de question tous les jours.

J’apprécie aussi la franchise. Trop de gens dans cette entreprise riraient simplement et changeraient de sujet, ou diraient “nous n’avons aucun plan pour le moment”, ou “bien que nous apprécions la passion de nos fans de Titanfall, nous travaillons actuellement sur d’autres projets, mais qui sait quoi l’avenir apportera !

Quelqu’un qui dit “non mec, nous sommes bien trop occupés pour cette vieille série” est rafraîchissant. Mais aussi, pour nous ramener au point initial de ce post, très triste.

