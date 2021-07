«Nous ne céderons pas à la pression des fans» – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le différend juridique entre Amber Heard et Johnny Depp a valu à l’actrice une multitude de détracteurs, qui réclament son renvoi de la saga cinématographique Aquaman. En 2020, une campagne de collecte de signature virtuelle a même été lancée, où plus de 1,8 million d’utilisateurs ont manifesté en faveur de la rupture entre le Texas et Warner Bros. Pictures. Cependant, le tournage de la suite Aquaman et le royaume perdu a commencé le mois dernier avec Heard toujours retranché dans le rôle de Mera, et apparemment cela ne changera pas.

Dans une récente conversation avec Deadline, le producteur Peter Safran a avoué être extrêmement conscient de tout le tollé qui a été généré sur les réseaux sociaux, en raison de l’opinion partagée autour de l’actrice de 35 ans. Néanmoins, il considère Amber Heard comme une pièce immobile d’Aquaman, tout comme le réalisateur James Wan et le protagoniste Jason Momoa. Alors non, ni Safran ni aucun membre de son équipe ne céderont aux exigences des fans enragés.

“Honnêtement, je ne pense pas que nous allons jamais réagir à la simple pression des fans”, a déclaré le producteur. Vous devez faire de votre mieux pour le film. On a l’impression que si c’est James Wan et Jason Momoa, ça devrait aussi être Amber Heard.”

Et j’ajoute :

“Vous n’ignorez pas ce qui se passe dans l’univers Twitter, mais cela ne signifie pas que vous devez réagir ou le prendre comme un évangile ou accepter vos souhaits. Vous devez faire la bonne chose pour le film, et c’est là que nous atterrissons.

En février 2021, des rapports erronés affirmaient qu’Amber Heard avait été remplacée par Emilia Clarke pour la prochaine suite d’Aquaman. Cela a rapidement été réfuté et fin juin, nous avons appris qu’Aquaman et le royaume perdu tournaient déjà, Heard étant fermement positionné au sein de la distribution. Cela a conduit à la résurgence sur Twitter du hashtag #JusticeForJohnnyDepp, que les fans de l’acteur de Pirates des Caraïbes ont commencé à utiliser depuis novembre dernier, afin d’accuser de mensonge les plaintes du Texan contre son ex-partenaire.

Rappelons que Depp est resté entre le marteau et l’enclume depuis que Heard l’a accusé de violences conjugales, à travers un article du Sun publié en 2018. Cela a incité le nominé aux Oscars à déposer une plainte en diffamation, qui a finalement été rejetée par le tribunal britannique. , à l’automne 2020. Quelques jours après la décision, Warner Bros. a décidé de rompre ses relations avec Depp et il a été exclu de la saga cinématographique Les animaux fantastiques, où il a joué le magicien noir Grindelwald.

À peu près à la même époque, la campagne susmentionnée est apparue sur Internet pour que Warner vire Amber Heard de la saga Aquaman, arguant que c’était plutôt elle qui avait exercé la violence sur Depp pendant leur mariage mouvementé.

« Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [las decisiones de casting] car ils n’ont aucun fondement dans la réalité. Seuls les fans font vraiment advenir Aquaman et Aquaman 2 », déclarait l’actrice à l’époque (via).

Aquaman et le royaume perdu, réalisé par James Wan, devrait sortir en salles le 16 décembre 2022.

Source : CinéPremière