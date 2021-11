Nous ne devons jamais oublier le 26/11

En tant que personne qui passe de nombreux mois de l’année à Mumbai, cela me fait honte de signaler que si le Pakistan voulait répéter ce qui s’est passé il y a 13 ans, il le pourrait facilement. (fichier image)

La semaine dernière, en quelque sorte, nous avons commémoré le treizième anniversaire du 26/11. Pourquoi nous n’avons toujours ce souvenir que d’une manière infime au lieu de l’échelle à laquelle les États-Unis commémorent le 11 septembre a commencé à m’intriguer de plus en plus. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Après que Narendra Modi est devenu Premier ministre en 2014 et s’est rendu à New York pour assister à la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies, il s’est fait un devoir de visiter le mémorial du 11 septembre. C’est une expérience sombre et émouvante, et comme j’étais présent, j’ai remarqué que Modi avait l’air à la fois sombre et ému. Alors pourquoi au cours des sept dernières années qu’il est Premier ministre, n’a-t-il pas envisagé de construire un mémorial pour ceux qui sont morts dans le pire acte terroriste commis sur le sol indien ? Il s’agit d’un Premier ministre qui accorde une grande importance aux monuments commémoratifs, ce qui rend cet oubli plus déroutant.

On comprend aisément pourquoi, lorsqu’il y avait un Premier ministre du Congrès à Delhi, il préférait oublier ce qui s’était passé dans l’espoir que tout le monde oublierait les terribles erreurs commises pendant et après l’attentat. Si les erreurs commises pendant l’attaque étaient mauvaises, les erreurs commises après l’attaque étaient pires. L’attaque de Mumbai était un acte de guerre du Pakistan, et le gouvernement indien s’est contenté de se plaindre dans des forums publics que nous avions fourni des preuves suffisantes que ceux qui ont planifié et orchestré l’horreur indicible que nous appelons le 26/11 ont continué à se déplacer librement dans Pakistan et restaient impunis.

C’est en soi la preuve que l’État pakistanais était directement impliqué. Ce qui rend la réponse molle de l’Inde plus honteuse, c’est qu’elle a permis au Pakistan de prendre en charge le récit. Les Pakistanais que j’ai rencontrés à la suite du 26/11 ont déclaré qu’ils pensaient que ce sont les agences de renseignement indiennes qui avaient tout planifié, ou qu’ils se sont vantés du fait qu’« il a suffi de 10 jeunes Pakistanais pour mettre l’Inde à genoux ». Le gouvernement dirigé par Manmohan Singh et contrôlé par Sonia Gandhi s’est comporté de manière honteuse et n’avait aucune raison d’assister à des cérémonies du souvenir ou de construire un mémorial. Il est beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi Modi a fait si peu.

Après l’attaque de Pulwama, l’armée de l’air indienne a mené une « frappe chirurgicale » contre des camps terroristes au Pakistan, et de nombreux analystes politiques pensent que ce sont ces représailles agressives qui ont valu à Modi un second mandat. Mais ce n’est sûrement pas tout ce dont le puissant gouvernement indien est capable ? Ce genre de guerre lâche et non déclarée, déguisée en terrorisme djihadiste, est probablement la seule que le Pakistan combattra dans sa quête sans fin pour affaiblir l’Inde, alors ne devrions-nous pas avoir une stratégie maintenant qui riposte en utilisant les mêmes tactiques ? Des tueurs djihadistes continuent d’être envoyés au Cachemire avec l’aide de l’armée pakistanaise, et leur nombre est susceptible d’augmenter maintenant que nous avons un gang de guerriers sacrés violents au pouvoir en Afghanistan. Quelle est la stratégie de l’Inde pour empêcher que cela se produise ? Lorsque les incidents de violence djihadiste ont diminué après l’abrogation de l’article 370, les ministres se prosternant ne manquaient pas qui ont crédité Modi d’avoir arrêté le terrorisme djihadiste. Maintenant que nous assistons à une attaque djihadiste presque tous les deux jours, à qui devons-nous blâmer ?

En tant que personne qui passe de nombreux mois de l’année à Mumbai, cela me fait honte de signaler que si le Pakistan voulait répéter ce qui s’est passé il y a 13 ans, il le pourrait facilement. Tout ce qui a changé depuis le 26 novembre 2008, c’est que des commandos de police armés et des véhicules blindés patrouillent dans les quartiers de la ville où ont eu lieu les attentats. Mais, ils semblent avoir plus de formation dans la protection des politiciens VIP que dans la lutte contre le terrorisme. Quant aux policiers ordinaires, qui sont toujours les premiers intervenants dans une attaque terroriste, ils seraient certainement aussi mal préparés qu’il y a 13 ans.

Depuis que Modi est devenu Premier ministre, ce qui a changé, c’est que ses porte-parole et ses partisans n’hésitent pas à utiliser le mot pakistanais comme un terme injurieux. Ils apparaissent avec une régularité implacable dans les émissions télévisées aux heures de grande écoute pour fulminer et délirer contre les Pakistanais, l’islam et les musulmans en général, mais comme le dit ce vieux cliché, ils sonnent exactement comme des navires vides faisant beaucoup de bruit. Au lieu d’aider le cas de l’Inde, ils finissent par le détruire avec leur venin et leur hostilité enfantine.

Il est temps que le premier ministre se charge personnellement d’élaborer une nouvelle stratégie pour faire face à la guerre secrète et clandestine du Pakistan avec notre propre guerre secrète et clandestine. Si Hafiz Saeed et sa bande de tueurs ne peuvent être traduits en justice devant les tribunaux pakistanais, alors l’Inde doit montrer qu’elle a la capacité de les traiter comme Israël traite ses ennemis. Pendant ce temps, au niveau officiel, il n’y a aucun mal à relancer le dialogue avec le Pakistan, et cette fois en précisant que nous savons ce qui s’est passé le 26/11 et nous savons ce qui se passe au Cachemire.

Au lieu que le premier ministre se plaigne du terrorisme dans les forums internationaux, il doit montrer que l’Inde peut s’occuper et s’occupera de ceux qui nous attaquent. Ce n’est qu’alors que la honte de l’Inde de n’avoir rien fait après l’attentat du 26/11 sera effacée. Un mémorial à ceux qui sont morts sans raison est nécessaire car il servira à rappeler à tous que l’Inde n’oublie ni ne pardonne ses ennemis.

